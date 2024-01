Schnee und überfrierende Nässe: Glatte Straßen in Norddeutschland Stand: 16.01.2024 08:05 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor überfrierender Nässe und Glätte im ganzen Norden. Bis heute Mittag ist davon vor allem Niedersachsen betroffen. Für die Nordseeküste gibt es eine Sturmflutwarnung.

Die Niederschläge - laut Vorhersage können das Regen, Schnee oder Schneeregen sein - ziehen nach Angaben einer DWD-Sprecherin von der Küste südostwärts durch Niedersachsen. Dort, wo der Schnee nicht beziehungsweise kaum liegen bleibt, könne es glatt werden. Dies treffe vor allem auf die Bereiche Elbe und Aller zu.

Polizei warnt vor extremer Glätte im Landkreis Cuxhaven

Seit Montagabend kommt es besonders im Nordosten Niedersachsens zu Glatteis auf den Straßen und Autobahnen. Im Landkreis Cuxhaven kann es laut der DWD-Meteorologin bis zum Mittag glatt werden - dort warnt die Polizei vor extremer Straßenglätte. Aber auch in allen anderen norddeutschen Ländern gibt es amtliche Warnungen vor Straßenglätte.

A1 gesperrt - Lkw dreht sich um eigene Achse

Am Montagabend und in der vergangenen Nacht hat es bereits mehrere Unfälle gegeben. Betroffen war unter anderem die A1 bei Cappeln (Landkreis Oldenburg). Dort war am Abend ein Sattelzug bei einem Überholmanöver ins Schleudern geraten, drehte sich um die eigene Achse und blieb entgegensetzt zur Fahrbahn auf dem Standstreifen stehen. Weil sich der Lkw mit der Außenschutzplanke verkeilt hatte, musste er geborgen werden. Die A1 war in der Folge über mehrere Stunden gesperrt.

Glätte sorgt auch im Landkreis Cuxhaven für Probleme: Auf der B73 bei Otterndorf schafften Lkw laut Polizei schon geringste Anstiege nicht mehr und rutschten weg. Bei Twieflingen (Landkreis Helmstedt) kam ein Autofahrer bei starkem Schneetreiben und extremer Glätte mit seinem Wagen von der Straße ab und kippte in einen Graben. Der Mann blieb nach Angaben der Feuerwehr Helmstedt unverletzt.

Glätte auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Die Polizei ruft Autofahrer und Autofahrerinnen dazu auf, vorausschauend und vorsichtig zu fahren. Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sind angehalten, den Harz zu umfahren. Auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg kann es stellenweise glatt sein. Im Berufsverkehr gab es bereits einen schweren Unfall in Ludwiglust, teilte die Polizei mit.

Im nördlichen Schleswig-Holstein zählte die Polizei seit 18 Uhr am Montagabend 18 schneebedingte Unfälle. Bei Stadum (Kreis Nordfriesland) rutschte eine Autofahrerin am Dienstagmorgen mit ihrem Wagen in einen Graben, wo das Auto auf dem Dach landete. Die Frau wurde leicht verletzt. In den Kreisen Ostholstein, Lauenburg, Stormarn sowie der Stadt Lübeck wurden seit Mitternacht zehn Glätteunfälle verzeichnet. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) kam es zu einem Unfall eines Linienbusses, bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden. Die Leitstelle West in Elmshorn zählte acht Unfälle seit Mitternacht. Rund um Kiel und in Hamburg war es nach Angaben der Polizei eher ruhig.

Starkschneefälle im Raum Göttingen erwartet

Laut DWD kann es morgen und am Donnerstag in Teilen Deutschlands stark schneien. Besonders problematisch könnte es am Mittwoch für den Süden Niedersachsens werden. Im Raum Göttingen bahnt sich den Angaben zufolge eine ausgeprägte Unwetterlage mit Starkschneefällen an. Details wollen die Meteorologen im Laufe des Tages präzisieren.

Orthopäden empfehlen "Pinguin-Gang" bei Glatteis

Nicht nur auf den Straßen kann es glatt werden, auch für Fußgänger bergen Gehwege Gefahren durch Glätte. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) veröffentlichte einen Tipp, wie man sich bei Glätte besser auf den Beinen halten kann: Demnach sollten sich Menschen im leicht nach vorne gebeugten "Pinguin-Gang" über glatte Flächen bewegen. "Der Watschelgang des Pinguins ist eine einfache und wirksame Methode, die jeder umsetzen kann", erklärte DGOU-Präsident Andreas Seekamp.

Sturmflut-Warnung für Nordseeküste und für Hamburg

Für die Nordseeküste wird für heute Morgen vor einer weiteren Sturmflut gewarnt. Betroffen sind zudem Hamburg und die Wesermündung, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montagabend mitteilte. Die Polizei warnte die Bevölkerung, betroffene Gebiete zu meiden und sich regelmäßig zu informieren. Im Weser- und Elbegebiet soll das Wasser etwa 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser sein. Bereits am Montag setzte das Hochwasser etwa den Hamburger Fischmarkt unter Wasser.

