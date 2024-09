Rücktritt der Grünen-Spitze: "Beherzter Schritt zur Neuaufstellung" Stand: 25.09.2024 11:29 Uhr Die Grünen-Spitze tritt nach den Niederlagen bei drei ostdeutschen Landtagswahlen geschlossen zurück. Das gaben Ricarda Lang und Omid Nouripour am Mittwoch bekannt. Schleswig-Holsteins Landeschefin begrüßte diesen Schritt.

Die Bundesspitze der Grünen zieht nach den Misserfolgen der Partei bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland personelle Konsequenzen. Die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour gaben in Berlin am Mittwochvormittag den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes im November bekannt. "Es braucht einen Neustart", sagte Nouripour. Auf dem Bundesparteitag Mitte November solle ein neuer Vorstand gewählt werden. Bis dahin bleiben Nouripour, Lang und die anderen Mitglieder des Bundesvorstandes geschäftsführend im Amt.

Schleswig-Holsteins Grünen-Chefin: Beherzter Schritt zur Neuaufstellung

Schleswig-Holsteins Grünen-Landesvorsitzende Anke Erdmann dankte dem Bundesvorstand "für diesen beherzten Schritt". Der Rücktritt sei die Startposition für einen Aufbruch und die Neuaufstellung für einen kraftvollen Bundestagswahlkampf. "Wir können die aktuellen Wahlergebnisse und Umfragen nicht schönreden und es wird ein Kraftakt, aus der Delle herauszukommen", so Erdmann.

Habeck: "Großer Dienst an der Partei"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete den angekündigten Rücktritt als "großen Dienst an der Partei". Der Schritt zeuge von großer Stärke und Weitsicht. "Hinter uns liegen harte Monate, die Grünen standen voll im Gegenwind", sagte Habeck. Die Niederlagen bei den letzten Wahlen seien unstrittig vom Bundestrend beeinflusst. "Wir tragen hier alle Verantwortung, auch ich. Und auch ich will mich ihr stellen."

Die Grünen wollen im Herbst entscheiden, ob sie bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken oder nur mit einem Spitzenkandidaten antreten. Nachdem Außenministerin Annalena Baerbock gesagt hatte, dass sie diesmal nicht an der Spitze stehen will, läuft alles auf den Flensburger Habeck hinaus. "Ich möchte auf dem Parteitag eine offene Debatte zu einer möglichen Kandidatur und ein ehrliches Votum in geheimer Wahl", sagte Habeck. Der Parteitag im November werde jetzt der Ort werden, "wo sich die Grünen neu sortieren und neu aufstellen werden, um dann mit neuer Kraft die Aufholjagd zur Bundestagswahl zu beginnen".

