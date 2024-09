Mit Brandenburg hat am Sonntag das dritte Ost-Bundesland gewählt. Wir fragen: Wie geht es nun weiter in der Bundespolitik? Hält die Ampel-Regierung bis zur nächsten Wahl? Und: Wie steht die Bundes-CDU zu einer möglichen Koalition aus CDU, SPD und BSW? Wie sehen Sie das? Diskutieren Sie mit uns darüber am Montag um 20.15 Uhr bei Mitreden! Deutschland diskutiert.

Moderatorin Sabine Dahl begrüßt als Gäste:

Michael Müller

Bundestagsabgeordneter (SPD) und ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin und Westberliner

Mario Czaja

Bundestagsabgeordneter, früherer Generalsekretär der CDU und Ostberliner

Amelie Ernst

landespolitische Korrespondentin des RBB in Brandenburg

Gabor Halasz

NDR-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio

Brandenburg hat gewählt

Nach Sachsen und Thüringen hat Brandenburg als letztes von drei Ost-Bundesländern gewählt. Die Besonderheit hier: der bisherige SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke ist Mitglied einer Ampelpartei - und trotzdem (oder gerade deshalb) ist er im Wahlkampf auf Distanz zu Kanzler Olaf Scholz (SPD) gegangen. Woidke hat auch angekündigt, dass er nur dann Ministerpräsident bleiben will, wenn die SPD die Wahl gewinnt. Ein Slogan im Wahlkampf: "Wenn Glatze, dann Woidke".

Die Wahl in Brandenburg und die Bundespolitik

Während die CDU in Person des Bundesvorsitzenden Friedrich Merz als Unterstützung im Landtagswahlkampf in Brandenburg präsent und erwünscht war, wollte Woidke lieber keine Unterstützung aus Berlin. Besonders nachdem die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, nach dem Messer-Anschlag in Solingen zunächst gesagt hatte, aus dem Fall lasse sich nicht viel lernen.

Bundespolitische Themen sind entscheidend

Entscheidend im Wahlkampf waren vermutlich bundespolitische Themen, über die Landesregierungen oftmals gar nicht entscheiden können: der Krieg in der Ukraine, die geplante Raketenstationierung, die Migrationspolitik. Die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) punkten bei diesen Themen.

Welche Konsequenzen muss die Bundespolitik dann aus den Wahlergebnissen ziehen? Lässt sich mit den verschärften Forderungen zur Ablehnung von Asylbewerbern, besonders aus der CDU, die AfD schwächen? Und was ist mit dem Verhältnis der CDU zum BSW? BSW ja, Die Linke nein? "Absurd", sagen selbst manche CDU-Politiker, besonders aus dem den ostdeutschen Bundesländern.

Wie geht es mit der Ampel-Regierung weiter?

Viele Menschen in Deutschland haben den Dauerstreit in der Bundesregierung satt. Die Grünen und die FDP haben bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen desaströs abgeschnitten. Auch in Brandenburg war wenig zu erwarten.

Hält die Ampel-Regierung bis zu den nächsten Wahlen? Für die Bundes-SPD ist das Wahlergebnis in Brandenburg besonders wichtig. Schließlich stellt sie dort seit 34 Jahren den Ministerpräsidenten. Und noch hält die SPD an Olaf Scholz als ihrem Kanzlerkandidaten fest. Es gibt aber auch klare Erwartungen aus der Partei an ihn, etwa vom Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil: Nämlich raus aus der Moderationsrolle in dieser Regierung und her mit einer klaren Performance. Wird die SPD weiter an Olaf Scholz festhalten? Und wenn ja, tut sie sich einen Gefallen damit?

