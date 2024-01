Proteste der Landwirte: Was passiert ab Montag in Norddeutschland? Stand: 05.01.2024 13:05 Uhr Trotz des Einlenkens der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer für Landwirte dürfte es am Montag Proteste geben - auch in Norddeutschland. Hier ein Überblick, was in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg geplant ist.

Angesichts teils massiver Proteste von Landwirten hatte die Bundesregierung einen Teil ihrer Kürzungspläne im Haushalt 2024 zurückgenommen. Die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte soll nun doch bestehen bleiben und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht mehr auf einen Schlag, sondern schrittweise bis 2026 wegfallen. Dennoch will der Deutsche Bauernverband an der Aktionswoche mit Demonstrationen festhalten, die am Montag, den 8. Januar, beginnen sollen.

Niedersachsen: Sternfahrt nach Bremen - weitere Proteste möglich

In Niedersachsen haben Bauernverbände zu einer Sternfahrt nach Bremen aufgerufen. Rund 1.000 Landwirte aus Niedersachsen und Bremen werden am Montag mit ihren Treckern erwartet. Zudem sind nach Angaben des Bremischen Landwirtschaftsverbandes Aktionen mit Treckern in weiteren Städten wie Diepholz, Sulingen, Cuxhaven, Wiesmoor (Landkreis Aurich), Emden, Gifhorn und Braunschweig geplant. Laut den niedersächsischen Polizeidirektionen kann es aber auch in anderen Regionen zu Behinderungen durch Proteste kommen. Autofahrende müssen im Laufe des Montags mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen, warnen die Landvolk-Verbände in der Region.

Schleswig-Holstein: Protestaktionen in zahlreichen Kreisen

Der Bauernverband Schleswig-Holstein sowie Land schafft Verbindung SH+HH e.V. haben zu Demofahrten durch ganz Schleswig-Holstein aufgerufen. Am Montag sind bislang Demos in folgenden Kreisen geplant:

Kreis Segeberg: Drei Konvois sollen in Norderstedt, Bad Segeberg und Bad Bramstedt starten und dann jeweils eine eigene Rundfahrt durch den Kreis machen und enden wieder an den Startpunkten. Betroffene Orte sind Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Nützen und Lentföhrden. Auch die B432, B4 und B206 könnten blockiert werden.

Drei Konvois sollen in Norderstedt, Bad Segeberg und Bad Bramstedt starten und dann jeweils eine eigene Rundfahrt durch den Kreis machen und enden wieder an den Startpunkten. Betroffene Orte sind Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Nützen und Lentföhrden. Auch die B432, B4 und B206 könnten blockiert werden. Kreis Stormarn: Mehrere angemeldete Demonstrationen. In Bargteheide und am P+R-Parkplatz Hammoor soll es um 5 Uhr beziehungsweise um 7 Uhr stationäre Kundgebungen geben. Von Trittau aus ist eine Rundfahrt über Großensee und Rahlstedt zurück zum Startpunkt geplant. Von Reinfeld aus soll ein Treckerkonvoi nach Ahrensburg und Delingsdorf über die B75 rollen. Dort wird aktuell wegen einer Sperrung der Bundesstraße durch Hochwasser geprüft, ob und welche Umleitung die Demonstration nehmen soll.

Mehrere angemeldete Demonstrationen. In Bargteheide und am P+R-Parkplatz Hammoor soll es um 5 Uhr beziehungsweise um 7 Uhr stationäre Kundgebungen geben. Von Trittau aus ist eine Rundfahrt über Großensee und Rahlstedt zurück zum Startpunkt geplant. Von Reinfeld aus soll ein Treckerkonvoi nach Ahrensburg und Delingsdorf über die B75 rollen. Dort wird aktuell wegen einer Sperrung der Bundesstraße durch Hochwasser geprüft, ob und welche Umleitung die Demonstration nehmen soll. Kreis Herzogtum-Lauenburg: Start von Konvois ab 6 Uhr von den Elbbrücken in Lauenburg und Geestacht nach Barsbüttel. Außerdem soll es vor Verbrauchermärkten Aktionen geben.

Start von Konvois ab 6 Uhr von den Elbbrücken in Lauenburg und Geestacht nach Barsbüttel. Außerdem soll es vor Verbrauchermärkten Aktionen geben. Kreis Pinneberg: Ab 10 Uhr ist ein Rundkurs von Pinneberg über Elmshorn nach Quickborn und zurück nach Pinneberg geplant.

Ab 10 Uhr ist ein Rundkurs von Pinneberg über Elmshorn nach Quickborn und zurück nach Pinneberg geplant. Kreis Steinburg: Die Demonstrationsroute führt von Itzehoe nach Hohenlockstedt über Kellinghusen, Horst, Glückstadt und Wilster zurück nach Itzehoe.

Die Demonstrationsroute führt von Itzehoe nach Hohenlockstedt über Kellinghusen, Horst, Glückstadt und Wilster zurück nach Itzehoe. Kreis Dithmarschen: Mehrere Rundfahrten ab 5 Uhr an verschiedenen Orten

Mehrere Rundfahrten ab 5 Uhr an verschiedenen Orten Kreis Nordfriesland: Trecker sollen in Feldeinfahrten geparkt werden.

Mecklenburg-Vorpommern: Gesperrte Autobahn-Abfahrten und Busausfälle

In Mecklenburg-Vorpommern sollen am Montag wahrscheinlich 55 der 62 Autobahn-Abfahrten vier Stunden lang blockiert werden. Es sollen aber nicht alle Abfahrten gleichzeitig gesperrt werden. Geplant ist zwischen 7 und 11 Uhr jeweils nur einen Teil zu blockieren und das im Wechsel. Wann genau welche Abfahrt offen ist, ist aber noch unklar. Aufgrund der Blockaden kann es auch auf den Bundes- und Landstraßen zu Behinderungen kommen. In Rostock werden viele Schulen nicht mit Essen beliefert. Außerdem fällt der Transport von Schülern mit Behinderung aus, die Müllabfuhr findet am Montag vielerorts nicht statt und einige Bürgerämter bleiben geschlossen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat über seine Sozialen Netzwerke angekündigt, den kompletten öffentlichen Personennahverkehr am Montag einzustellen - das betrifft sowohl den Linienverkehr als auch die Schülerbeförderung. Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim kündigte an, am Montag auf die Schülerbeförderung zu verzichten. Schüler und Schülerinnen, die kommende Woche in Mecklenburg-Vorpommern wegen der angekündigten Bauernproteste nicht zur Schule kommen können, gelten laut Bildungsministerium als entschuldigt.

Hamburg: Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet erwartet

In Hamburg sind bislang drei Traktorenaufzüge angemeldet, zu denen der Veranstalter jeweils 250 bis 300 Landmaschinen erwartet. Die Konvois sollen jeweils gegen 7.30 Uhr aus Schleswig-Holstein kommend in Langenhorn, Rahlstedt und Bergedorf die Landesgrenze passieren und von dort auf folgenden Strecken den Abschlusskundgebungsort in der Hamburger Altstadt erreichen.

Langenhorn : Langenhorner Chaussee - Alsterkrugchaussee - Rosenbrook - Tarpenbekstraße - Breitenfelder Straße - Gärtnerstraße - Im Gehölz - Schulweg - Doormannsweg - Alsenplatz - Alsenstraße - Stresemannstraße - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

: Langenhorner Chaussee - Alsterkrugchaussee - Rosenbrook - Tarpenbekstraße - Breitenfelder Straße - Gärtnerstraße - Im Gehölz - Schulweg - Doormannsweg - Alsenplatz - Alsenstraße - Stresemannstraße - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Willy-Brandt-Straße/Domstraße Rahlstedt : Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Klosterwall - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

: Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Klosterwall - Willy-Brandt-Straße/Domstraße Bergedorf: Rothenhauschaussee - Holtenklinker Straße - Am Brink - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannsplatz - Spaldingstraße - Amsinckstraße - Deichtorplatz/Deichtortunnel - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

Die Polizei rät dazu, auf S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge auszuweichen. Allerdings könnte es ab Montag bei der Bahn erneute Arbeitsniederlegungen der Lokführer geben.

