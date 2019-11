Stand: 04.11.2019 00:01 Uhr | Archiv

"Da-da-da-dam-dam" - Das ist neu bei NDR Info von Barbara Jung

Neuer Name, neuer Look, neuer Klang - aber gewohnt aktuell, verlässlich und unabhängig. Das Nachrichtenangebot des NDR ist künftig leichter auffindbar, moderner präsentiert und gebündelt unter der crossmedialen Nachrichtenmarke NDR Info.

Neue Nachrichtenmarke NDR Info startet Mein Nachmittag - 01.11.2019 16:20 Uhr Neuer Name, neuer Look, neuer Klang - aber gewohnt aktuell, verlässlich und unabhängig: Das Nachrichtenangebot des NDR wird unter der crossmedialen Nachrichtenmarke NDR Info gebündelt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Künftig reicht ein Klick auf die neue NDR Info App, um zu erfahren, was im Norden los ist. Ob Text, Video oder Audio - die App bietet Zugriff auf das gesamte Nachrichtenangebot der crossmedialen Nachrichtenmarke, immer und überall. "Wenn ich also nachts um 2 Uhr das Gefühl habe, ich möchte wissen, ob die Welt noch steht und was in Norddeutschland los ist, dann reicht ein Griff zum Mobiltelefon und ich kann mich auf der App informieren, was Stand der Dinge ist", sagt Stefan Gauß, Online-Teamleiter bei NDR Info.

Neben der Berichterstattung über tagesaktuelle Ereignisse finden die Nutzerinnen und Nutzer Hintergründe, Analysen und Kommentare. Außerdem Livestreams, Sendungen und Beiträge on demand zum Nachhören und Nachschauen sowie Podcasts. Die App bietet eine Mitteilungsfunktion, über die Nutzerinnen und Nutzer direkt mit den Redaktionen von NDR Info in Kontakt treten können.

Hier können Sie die App herunterladen:

NDR Info als crossmediales Nachrichtenangebot

Hörerinnen und Hörern ist im Radio der Name NDR Info schon lange vertraut, denn er gehört seit über 20 Jahren zur Informationswelle des NDR mit Nachrichten im Viertelstundentakt. Künftig steht NDR Info für das crossmediale Nachrichtenangebot, zu dem auch die norddeutschen Nachrichtenmagazine im Fernsehen um 14 Uhr, 16 Uhr und 21:45 Uhr (bislang NDR//Aktuell), die Nachrichten-Seite auf der Homepage ndr.de sowie die Angebote in sozialen Netzwerken gehören.

"Wir stellen uns mit der crossmedialen Marke NDR Info dem Medienwandel", erläutert Gabi Kostorz, Leiterin der Abteilung Ausland und Aktuelles beim NDR Fernsehen. "Früher war der Tag eingerahmt von den Tageszeitungen, von den Frühnachrichten im Radio, von den Spätnachrichten im Fernsehen, jetzt erwartet jeder, dass er jederzeit Zugriff auf Nachrichten hat, und das liefern wir."

Neue Erkennungsmelodie für Radio und Fernsehen

Den Hörerinnen und Hörern von NDR Info werden vor allem der neue Klang und die neue Erkennungsmelodie auffallen: "Da-da-da-dam-dam" schallt es seit heute um 6 Uhr aus den Lautsprechern. Dieses neue crossmediale Audio-Logo wird auch im Vor- und Abspann der Fernsehmagazine zu hören sein. Die Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer erwartet zudem ein neues modernes Studiodesign: Panorama- und Themenwand bieten mehr Platz für starke Fotomotive. Premiere ist heute um 14 Uhr live im NDR Fernsehen, die Sendungen sind auch über die App abrufbar.

"Man wird unter der Marke NDR Info ganz viel von dem finden, was uns jetzt schon ausmacht: Nähe, Verlässlichkeit, unabhängige Informationen. Und die crossmediale Marke ist eine wichtige Etappe auf dem Weg in ein gemeinsames Nachrichtenhaus", sagt Adrian Feuerbacher, Politikchef beim Radiosender NDR Info.

Gemeinsames Social-Media-Team

Mit der Nachrichtenmarke nimmt ein neu gebildetes NDR Info Social-Media-Team seine Arbeit auf, um der Nachfrage nach Nachrichten im Digitalen noch besser gerecht zu werden.

2021 entsteht am NDR Standort in Hamburg-Lokstedt eine crossmediale Nachrichtenredaktion, in der alle Redaktionen von NDR Info zusammenarbeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 04.11.2019 | 06:00 Uhr