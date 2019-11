Stand: 04.11.2019 00:01 Uhr | Archiv

Drei Fragen, drei Antworten zur NDR Info App

Zum Start der crossmedialen Nachrichtenmarke NDR Info ist nun auch die NDR Info App verfügbar. Niels Rasmussen, Leiter des Programmbereichs Online & Multimedia beim Norddeutschen Rundfunk, beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem neuen Angebot.

Welche Vorteile bietet die NDR Info App?

Niels Rasmussen: Mit der NDR Info App erfahren die Nutzerinnen und Nutzer das Wichtigste aus dem Norden - und ihnen entgeht nicht, was in der Welt passiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den vier norddeutschen Bundesländern: 24 Stunden am Tag bekommen die Menschen alle wichtigen Informationen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Was ist das Besondere an dem neuen Angebot?

Rasmussen: Die NDR Info App ist ein multimediales Gemeinschaftsprodukt. Die Nachrichten kommen aus der crossmedialen Redaktion von NDR Info und auch aus den Landesfunkhäusern des Norddeutschen Rundfunks. Nutzerinnen und Nutzer bekommen dadurch aktuelle Meldungen und Hintergründe aus dem ganzen Norden als Audio, Video und Text. Sie können sich also je nach Situation und Interesse entscheiden, ob sie sich nur kurz einen Überblick verschaffen oder zu einem Thema mehr wissen wollen. Und sie können sich entscheiden, ob sie dabei lieber etwas sehen, hören oder lesen möchten.

Was bietet die NDR Info App darüber hinaus für die User?

Rasmussen: Wer die App installiert, kann über einen Messenger Kontakt mit der Redaktion aufnehmen. Die Nutzerinnen und Nutzer können eine Frage stellen oder eine Anregung geben und bekommen direktes Feedback aus der Redaktion. Wenn ich Push-Mitteilungen aktiviere, werde ich zudem über die ganz wichtigen Ereignisse zuverlässig informiert. Dazu gibt es den Überblick über den Verkehr im Norden. Und ich bekomme sehr viele Videos, Audios und Podcasts der verschiedenen Sendungen von NDR Info. Wir haben die App mit einem gemischten Team aus Redaktion und Technik entwickelt und hoffen, dass sie den Nutzerinnen und Nutzern genauso gut gefällt wie uns.

