NDR Info live: Weihnachtsmärkte - fühlen Sie sich sicher?

Seit einigen Tagen haben sie wieder geöffnet: Weihnachtsmärkte in der ganzen Republik. Endlich wieder Bratwurst, Kartoffelpuffer und Glühwein! Aber auch: Sorge vor Anschlägen. Zwei junge Menschen mit Kontakten zur islamistischen Szene wurden gerade noch rechtzeitig entdeckt, sie sollen einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen, ein weiterer auf den in Hannover geplant haben.

Verfassungsschutz: Gefahr ist so groß wie lange nicht

Die Gefahr ist laut Verfassungsschutz so groß wie lange nicht. Ähnlicher Meinung ist auch Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion in Hildesheim: "Es gibt eine abstrakte Gefährdung. Wir können nicht so tun als wäre nichts." Julia Steinmetz, Sozialpsychologin an der City University London, hingegen schätzt die Gefahr auf Weihnachtsmärkten deutlich geringer ein: "Das tatsächliche Risiko ist sehr klein, das sollte man sich immer bewusst machen. Ein solcher Anschlag wäre sehr schlimm, aber dadurch wird er nicht wahrscheinlicher."

Wie gut lassen sich die Weihnachtsmärkte im Norden schützen? Fühlen Sie sich sicher oder trinken Sie den Glühwein mit einem mulmigen Gefühl? Wir fragen nach vor Ort, bei der Polizei.

NDR Info Moderatorin Claudia Drexel begrüßt als Gäste:

Michael Weiner,

Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim

Marco Lange

Präsident des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein

Julia Steinmetz

Sozialpsychologin an der City University London

