NDR Info live: Mobil auf dem Land - geht's auch ohne Auto? Stand: 11.06.2024 15:00 Uhr Raus aus dem Dorf, hin zur Arbeit, zum Amt oder in den Supermarkt: In ländlichen Regionen ist das ohne Auto fast unmöglich. Wie kann die Verkehrswende auch auf dem Land gelingen? Das ist Thema bei NDR Info live an diesem Mittwochabend.

Die Verkehrswende ist nötiger denn je: In den vergangenen 30 Jahren ist der Anteil des Verkehrs am CO2-Ausstoß in Deutschland von 13 Prozent auf fast 20 Prozent gestiegen. Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es doppelt so viel ÖPNV wie heute. In den Städten gibt es dazu viele Ideen: engere Taktung, weniger Autoverkehr, mehr Radwege.

Doch auf dem Land ist der ÖPNV oft zu langsam, zu selten und zu weit weg. Kein Wunder, dass mehr als 90 Prozent der Haushalte in ländlichen Raum mindestens ein Auto haben. 24-Stunden-Rufbusse und Fahrrad-Highways sollen nun auch das Leben auf dem Land mobiler machen und eine Alternative zum Privat-Pkw bieten. Aber solche Projekte kosten viel Geld. Wie ermöglicht man Menschen auf dem Land Mobilität? Welche Herausforderungen gibt es? Welche Wege gehen Kommunen?

Sagen Sie uns Ihre Meinung - schicken Sie uns Ihre Fragen! Schreiben Sie uns über unser Mail-Formular

Kommentieren Sie im NDR Info-Kanal bei YouTube

Kurz nach dem Livestream ist das Video auch auf der Seite von "NDR Info live" abrufbar.

Darüber spricht Moderatorin Monika Niedzielski am Mittwoch, 12. Juni um 18 Uhr bei NDR Info live mit: Melanie Schade vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und mit NDR Reporter Klaas-Wilhelm Brandenburg, der für seine Dokumentation "Meine Eltern, die Verkehrswende und ich" den ÖPNV auf dem Land getestet hat. Den Livestream finden Sie dann auf dieser Seite. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen!

Mobilität auch Schwerpunkt bei NDR Info auf Tour

Auch bei NDR Info auf Tour in Flensburg ist Mobilität auf dem Land diesen Mittwoch ein Schwerpunkt. Zwischen Süderbrarup und Schleswig wurde jetzt der neue Radschnellweg fertiggestellt. 2,2 Millionen Euro haben die 20 Kilometer gekostet, drei Jahre haben Planung und Bau verschlungen. In der Schleiregion wird zudem das Modellprojekt SMILE24 mit 36 Millionen Euro von Bund und Land gefördert. SMILE24 nutzt unterschiedliche Fahrzeug- und Fortbewegungsarten: Ein Bus-Angebot mit zusätzlichen Express- sowie Tourismus-Buslinien, Shuttles als Ergänzung sowie Bike- und Carsharing. Über diese Themen berichtet NDR Info live aus dem Flensburger Museumshafen ab 14 Uhr.

Weitere Informationen NDR Info auf Tour im Norden: Kommen Sie vorbei! Bis Freitag sendet NDR Info die TV-Nachrichtensendungen aus verschiedenen norddeutschen Städten. Heute erleben Sie uns in Rostock. mehr NDR Info live Immer mittwochs haben Sie die Gelegenheit, sich mit Ihrer Meinung und Ihren Fragen zu einem aktuellen Thema zu Wort zu melden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 11.06.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Öffentlicher Nahverkehr