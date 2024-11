Stand: 22.11.2024 12:56 Uhr Krankenhausreform beschlossen: Nord-Länder unterschiedlicher Ansicht

Der Bundesrat hat die umstrittene Krankenhausreform genehmigt. Die Länderkammer ließ das bereits im Bundestag beschlossene Gesetz passieren, ohne den Vermittlungsausschuss anzurufen - wie zum Beispiel SH-Gesundheitsministerin von der Decken (CDU) gefordert hatte.

Hingegen warnte der niedersächsische Minister Andreas Philippi (SPD) in der Bundesratssitzung: Wenn die Reform in den Vermittlungsausschuss geschoben werde, dann sei sie "politisch tot". Ähnlich äußerte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er sagte, dass zurzeit 50 Prozent der Krankenhäuser Defizite machten und 30 Prozent der Betten leer stünden. Lauterbach appellierte kurz vor der Abstimmung an die Länder, das Gesetz passieren zu lassen. Dieses sei eine "einmalige Chance, Zehntausenden Menschen pro Jahr eine bessere Versorgung zukommen zu lassen." Bei der Abstimmung kam dann ein Antrag Bayerns auf Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht auf die nötige Mehrheit.

Nun soll das Gesetz Anfang 2025 Schritt für Schritt in Kraft treten. In der Sitzung der Länderkammer hatte es eine kontroverse Debatte dazu gegeben.

Weitere Informationen Bundesrat macht Weg frei für Krankenhausreform Die Länderkammer ließ das noch von der Ampelkoalition im Bundestag beschlossene Gesetz zur Neuordnung der Kliniken passieren. Mehr bei tagesschau.de. extern

SH-Ministerin von der Decken: Kein gutes Signal für Krankenhausversorgung

Mehrere Bundesländer kritisierten unter anderem, dass ihnen Kompetenzen bei der Krankenhausplanung vor Ort entzogen würden. Außerdem forderten sie eine Übergangsfinanzierung für angeschlagene Kliniken, bis die Reform wirkt. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU), hatte im Bundesrat vor der Entscheidung gesagt: "Der Vermittlungsausschuss bietet eine Chance, höchstwahrscheinlich die letzte, um diese groben Fehler zu korrigieren. Ich habe immer eindringlich für seine Anrufung geworben." Schleswig-Holstein enthielt sich dann bei der Abstimmung im Bundesrat, wie es bei unterschiedlichen Ansichten innerhalb einer Koalition auf Länderebene üblich ist. Anschließend teilte von der Decken mit, sie bedauere zutiefst, "dass nicht mehr fachliche, sondern offenbar politische Erwägungen ausschlaggebend waren", den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. Sie sei überzeugt, "dass wir dort konstruktiv notwendige Verbesserungen hätten erzielen können". Sie wolle sich nun dafür einsetzen, "dass die Umsetzung des Gesetzes bestmöglich im Interesse der Versorgung gelingt und wir notwendige Verbesserungen mit einer nächsten Bundesregierung so schnell wie möglich erreichen können", so von der Decken.

Niedersachsen: Minister Philippi lobt Bundesratsbeschluss

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) begrüßte die Entscheidung des Bundesrates: "Ich freue mich über das verantwortungsvolle Agieren der meisten Länder am heutigen Tag. Der Vermittlungsausschuss wäre das Ende der Krankenhausreform gewesen." Nun gebe es "Planungssicherheit und nicht zuletzt auch mehr Geld für die Krankenhäuser". Auf diesen Moment habe er lange hingearbeitet, so Philippi: "Es lässt sich mit Fug und Recht feststellen, dass eine deutliche niedersächsische Handschrift im KHVVG zu erkennen ist. Uns ist zugleich bewusst, dass diese Reform noch nicht perfekt ist und noch sehr viel Arbeit auf uns wartet."

Niedersachsen hatte sich nach Bekanntwerden eines ersten Gesetzesentwurfs zur Krankenhausreform für eine Überarbeitung mehrerer zentraler Vorgaben starkgemacht. Dabei ging es zum Beispiel um die Anpassung der Vorgaben für Fachkrankenhäuser mit spezialisiertem Versorgungsauftrag, die Weiterentwicklung von Kinderkliniken zu Fachkrankenhäusern und die rückwirkende Anrechnung der Gelder aus dem Transformationsfonds.

Reformziele: Weniger Kliniken bei höherer Versorgungsqualität

Die Reform soll die Zahl von derzeit 1.900 Klinikstandorten in Deutschland deutlich reduzieren - bei höherer Qualität und zuverlässigerer Finanzierung. Wichtigstes Element ist ein neues Abrechnungssystem. Über die bisherigen Fallpauschalen hinaus soll es sogenannte Vorhaltepauschalen für bestimmte Leistungen geben. Die Leistungsgruppen hierfür sollen die Länder zuweisen. Diese Leistungsgruppen sind mit Qualitätskriterien und Mindestvorhaltezahlen versehen, um sicherzustellen, dass Kliniken ein bestimmtes Maß an technischer Ausstattung, Personal und Fachdisziplinen haben. In schlechter ausgestatteten Regionen soll es die Möglichkeit für sektorübergreifende Gesundheitszentren geben. Auch soll es extra Mittel für gewisse Fachbereiche wie etwa Geburtshilfe oder Intensivmedizin geben. Zur Finanzierung der Krankenhausreform ist ein Transformationsfonds von 50 Milliarden Euro geplant, den Bund und Länder stemmen sollen.

Weitere Informationen Praxistest für Krankenhausreform - "Weit weg von der Realität" Was bedeutet die gerade beschlossene Krankenhausreform für die Kliniken? Im Agaplesion-Krankenhaus in Hamburg herrscht vor allem Skepsis. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 22.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Haushaltspolitik