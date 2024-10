Jens Stoltenberg: "Die Welt ist gefährlich, aber die NATO ist stärker"

Sendung: Interview | 01.10.2024 | 16:00 Uhr | von Kai Küstner

Im Exklusiv-Interview mit Kai Küstner schaut der Norweger zurück auf die vergangenen zehn Jahre, in denen das Militärbündnis massiv aufgerüstet hat. Die Kernaufgabe sei es aber, nicht zu kämpfen, sondern Krieg zu verhindern, und dies sei die größte Errungenschaft seit der Gründung der Nato vor 75 Jahren. Mit Blick auf die Aggressionen Russlands sei es zwar schwierig gewesen, in seiner Amtszeit einen sinnvollen Dialog zu führen. Man müsse jetzt aber ein unkontrollierbares Wettrüsten verhindern. Es sei Sache der Ukrainer, mit Russland zu verhandeln. Die stärkste Garantie für einen dauerhaften Frieden sieht Stoltenberg in einer NATO-Mitgliedschaft und Artikel 5, also dem Bündnisfall.