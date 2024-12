Hitliste der Vornamen: Emilia und Noah wieder vorn Stand: 28.12.2024 10:08 Uhr Emilia und Noah haben es wieder an die Spitze geschafft - und damit einen lupenreinen Hattrick hingelegt: Zum bereits dritten Mal in Folge sind die beiden Namen die Spitzenreiter des bundesweiten Rankings, das der Ahrensburger Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld regelmäßig erstellt.

Viel Veränderung registrierte Bielefeld im gesamten Ranking kaum: "Wie erwartet gibt es kaum Überraschungen. Die Top-Ten bei den Mädchen und Jungen sind mehr oder weniger dieselben wie im Vorjahr und im Vorvorjahr."

Auch Hannah und Matteo im Norden vorne

Auf den weiteren Plätzen der Namens-Hitliste folgen Sophia und Emma, sie haben lediglich die Plätze getauscht. Bei den Jungen bleibt alles wie schon 2023: Auf Platz zwei und drei landen Matteo und Elias. In vielen Bundesländern ähneln sich die Listen der Top-Ten-Vornamen. So liegen auch in Schleswig-Holstein Emilia und Noah vorne, in Bremen und Niedersachsen sind es hingegen Hannah und Matteo, in Mecklenburg-Vorpommern wiederum Ella und Matteo.

Eltern wählen oft etablierte Namen

Warum so wenig Bewegung bei den Vornamenslisten ist, kann Bielefeld nur vermuten: "Irgendwie scheinen sich doch sehr viele Eltern daran zu orientieren, welche Namen in Mode sind und möchten ihrem Kind einen Namen geben, der etabliert ist, der unauffällig ist", sagte Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur dpa. Das gelte natürlich nicht für alle Eltern. "Viele suchen auch ausdrücklich einen möglichst individuellen, originellen Namen, möchten, dass kein anderes Kind heißt wie das eigene. Aber die meisten Eltern orientieren sich wohl am Massengeschmack."

Für seine Statistik 2024 hat Bielefeld nach eigenen Angaben 240.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet. Das sind in etwa 36 Prozent aller Neugeborenen.

