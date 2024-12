Gegen den Trend: Ella und Matteo sind 2024 beliebteste Vornamen in MV Stand: 28.12.2024 08:26 Uhr Entgegen des bundesweiten Trends haben in MV die meisten frischen Eltern für ihre Neugeborenen die Namen Ella und Matteo ausgesucht. Das sind bei beliebten Vornamen nicht die einzigen Abweichungen zum Rest des Landes.

In rund 16 Jahren werden in Mecklenburg-Vorpommern wohl einige Ellas und Matteos ihre Ausbildung beginnen, weitere sollten in etwa 18 Jahren ihr Abitur erlangen um dann möglicherweise die Universitäten in Rostock und Greifswald zu fluten. Denn die meisten Neugeborenen in diesem Jahr haben von ihren Eltern die Namen Ella und Matteo erhalten. Das geht aus einem jährlich veröffentlichten Ranking des Namensexperten Knud Bielefeld hervor. Daraus wird auch deutlich: Die Namens-Entscheidungen in Mecklenburg-Vorpommern weichen vom bundesweiten Durchschnitt ab.

Wirbel in Mecklenburg-Vorpommerns Top 5

Im ganz Deutschland haben die meisten Eltern ihre Kinder Emilia und Noah genannt. Beide haben es in Mecklenburg-Vorpommern nur auf den fünften Platz geschafft. Bei den Mädchen folgen auf Spitzenreiterin Ella hier Charlotte, Ida und Mathilda. Bei den Jungen stehen hinter Matteo, aber vor Bundesfavorit Noah, die Namen Oskar, Finn und Liam.

Hang zum Traditionellen und Inspiration aus Skandinavien

Die Unterschiede zwischen den beliebten Namen in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit erklärt sich Namensexperte Bielefeld daran, dass Eltern hier zum einen ältere Namen bevorzugen und sich zum anderen gerne von den skandinavischen Nachbarländern inspirieren lassen. Für das Ranking werteten Bielefeld und sein Team 240.000 Geburtsmeldungen aus, das entspricht rund 36 Prozent der Neugeborenen in Deutschland. Später wird die Gesellschaft für Deutsche Sprache eine ähnliche Statistik veröffentlichen, die auf rund 90 Prozent der im Vorjahr vergebenen Namen basiert.

