Glatteisgefahr im Norden: Am Sonntag droht Eisregen Stand: 04.01.2025 19:40 Uhr Schnee, Regen und Gefahr von Glatteis: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer brisanten Wetterlage in Norddeutschland am Sonntag. Gefrierender Regen könnte für extrem glatte Straßen und Gehwege sorgen.

In der Nacht zum Sonntag ist verbreitet mit Frost und Glätte sowie überfrierender Nässe zu rechnen, wie eine DWD-Meteorologin mitteilte. Die Schneeschauer ließen in der Nacht nach, die zweite Nachthälfte bleibe zumeist trocken.

Am Sonntag kommt dann eine Warmfront von den Britischen Inseln, die vom Südwesten in den Nordosten Niedersachsens zieht. In den südwestlichen Landesteilen gibt es am Vormittag Schneefälle, die sich dann bis zur Elbe ausweiten. Laut DWD fallen im Binnenland 1 bis 5 Zentimeter Schnee, im Harz bis 10 Zentimeter. Zum Nachmittag geht der Schnee in Regen über, dann besteht Glatteisgefahr.

Am Montag wieder wärmer

In der Nacht zum Montag kann es laut DWD in vielen Teilen Norddeutschlands immer noch glatt sein durch Schnee und gefrierenden Regen, der für Glatteisgefahr sorgt. Zum Beginn der kommenden Woche wird es dann wieder deutlich wärmer. Am Montag wird es in Norddeutschland laut DWD wolkig bis stark bewölkt, zeitweise regnet es. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 8 und 14 Grad und es soll starke bis stürmische Windböen geben.

Viel Verkehr und zahlreiche Unfälle auf winterlichen Straßen

Bereits am Samstag bestand durch glatte Straßen ein höheres Unfallrisiko in Norddeutschland. In Hamburg war der Winterdienst der Stadtreinigung seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Auch am Freitag war es zu etlichen witterungsbedingten Unfällen im Norden gekommen. Wegen der Ferien-Rückreisewelle war zudem viel Verkehr auf den Hauptreiserouten wie der A7 oder der A1. "Viele sind jetzt auf dem Rückweg von den Feriengebieten. Am Sonntag erwarten wir auch noch mal dichtere Straßen", sagte ein ADAC-Sprecher Auch auf den Autobahnen 19, 20 und 24 in Mecklenburg-Vorpommern gab es laut ADAC Staus und stockenden Verkehr.

Fischlaster auf A1 verunglückt - Sperrung aufgehoben

Auf der Autobahn 1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) verunglückte in der Nacht zu Sonnabend ein Fischlaster. Die Aufräumarbeiten dauerten bis Samstagnachmittag. Die Autobahn war zwischen Bockel und Sittensen in beide Richtungen voll gesperrt, es bildeten sich kilometerlange Staus. Am späten Samstagnachmittag war die Sperrung wieder aufgehoben.

Viele Unfälle in Oldenburg, Verden und Braunschweig

In Niedersachsen gab es seit Freitag viele Verkehrsunfälle wegen Eis und Schnee. Allein im Stadtgebiet von Oldenburg waren es rund 30. In Verden meldete die Polizei etwa "20 Unfälle durch nicht angepasste Fahrweise bei Straßenglätte durch Schnee oder überfrierende Nässe". Im Bereich Braunschweig sprach die Polizei von "einer Vielzahl von Glätteunfällen mit Blechschäden". Auch ein Sprecher der Polizei in Bremen sagte, Autofahrer hätten "mit Glatteis kämpfen" müssen - die Zahl der Unfälle sei auffällig hoch gewesen. Rund 80 Glätteunfälle habe es innerhalb weniger Stunden gegeben.

In Mecklenburg-Vorpommern kam es seit Freitagvormittag zu mehr als 100 Unfällen. Dabei blieb es laut Polizeiangaben überwiegend bei Sachschäden. Zuletzt krachte es vor allem im Osten des Landes.

