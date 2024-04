Glätte und Schneeschauer: Kalter Start in die Woche Stand: 22.04.2024 16:41 Uhr Auf Straßen und Gehwegen in einigen Teilen Norddeutschlands war es am Montagmorgen glatt. Leichter Schneefall oder überfrierende Nässe sorgten örtlich für eine winterliche Überraschung.

Polarluft strömte nach Norddeutschland und brachte neben Temperaturen unter Null auch örtlich Schnee und Glätte mit. An einigen Orten in Mecklenburg-Vorpommern wie auf Hiddensee, in Stralsund und in Greifswald fiel Schnee. Auch aus Schleswig-Holstein wurde am Morgen teils Schnee oder Schneeregen gemeldet - etwa auf Fehmarn, in Kiel und in Wacken. In Niedersachsen waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem die Bergregionen von Neuschnee und Glätte betroffen. Der Montagmorgen startete auch in Hamburg mit gebietsweise leichtem Frost bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad.

Minusgrade im Norden - Kälte-Rekord in Barth

Auf dem Brocken sank die Temperatur bis auf minus sechs Grad. Am Sonntag hatte es in Barth in MV mit minus fünf Grad Celsius einen neuen Kälte-Rekord für den 21. April gegeben.

In Süddeutschland und Nordrhein-Westfalen führte der Wintereinbruch am Wochenende zu stellenweise fast 30 Zentimeter Neuschnee und zahlreichen Probleme im Straßenverkehr.

Apfelernte in MV trotz Minusgraden wohl nicht in Gefahr

Nach Ansicht des Obstexperten Rolf Hornig von der LMS Agrarberatung Mecklenburg-Vorpommerns müssen sich die Obstbauern im Nordosten trotz der tiefen Temperaturen der vergangenen Nächte noch keine Sorgen um die Apfelernte machen. Wenn von 100 Blüten 15 zu Früchten würden, sei das ein guter Schnitt und reiche für einen Normalertrag.

Ab Mittwoch kein Frost mehr

Für Dienstag ist ein Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern vorhergesagt bei maximal 7 bis 10 Grad. Vielerorts ist morgens aber zunächst noch mit leichtem Frost zu rechnen.

Am Mittwoch verspricht die Prognose Sonne und Wolken im Norden und nur gelegentlich einzelne Schauer bei Höchstwerten von 10 Grad. Nur noch ganz vereinzelt soll es am Mittwochmorgen Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt geben.

