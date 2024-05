Gewitter und Starkregen: Sturmtief "Lisa" zieht über den Norden Stand: 22.05.2024 08:05 Uhr Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab heute Mittag für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg eine Lage mit Unwetterpotenzial.

Schleswig-Holstein ist laut DWD ab der Mittagszeit fast flächendeckend vom Sturmtief "Lisa" betroffen, in Mecklenburg-Vorpommern zieht sich die Front vom Küstengebiet um Rostock quer durchs Binnenland bis in die Uckermark. Auch in Hamburg wird es voraussichtlich ungemütlich. Der Prognose zufolge können in kurzer Zeit 40 Liter Starkregen pro Quadratmeter fallen. Lokal seien "bei mehreren Gewitterpassagen" auch 60 bis 90 Liter möglich. Zusätzlich können stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel auftreten. In Niedersachsen kommt es ebenfalls zu vereinzelten Gewittern, wenn auch in abgeschwächter Form. Erst in der kommenden Nacht soll "Lisa" laut DWD Richtung Osten abziehen.

Wetterbesserung am Wochenende erwartet

Am Donnerstag besteht ebenfalls eine - wenn auch geringere - Gefahr für Gewitter und Starkregen. Zum Wochenende hin werden die Aussichten wieder besser: Am Freitag soll es meist heiter bis wolkig und trocken werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 22.05.2024 | 08:00 Uhr