Erneute Sturmflutwarnung für die Ostseeküste und glatte Straßen Stand: 12.01.2025 08:17 Uhr Auch wenn der Sturm der vergangenen Tage langsam abflaut: Für die Ostseeküste gilt bis heute Abend eine weitere Warnung vor einer leichten Sturmflut. Im Harz herrscht dagegen bestes Ski-Wetter.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für die deutsche Ostseeküste erneut vor einer leichten Sturmflut: Bis heute Abend werden demnach erhöhte Wasserstände an der gesamten deutschen Ostseeküste erwartet. In Lübeck soll das Wasser bis zu einem Meter über dem mittleren Wasserstand auflaufen. Westlich und östlich von Rügen werden im Tagesverlauf 1,05 bis 1,15 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet.

Bereits am Freitag und am Sonnabend hatte es mehrere leichte Sturmfluten an der Ostsee gegeben. In Rostock stieg der Pegelstand der Warnow nach NDR Informationen deutlich sichtbar an. In Ueckermünde erwartete Hafenmeister Roland Till den Höhepunkt des Hochwassers in der Nacht zu Sonntag - mit etwa einem Meter über dem mittleren Wasserstand. Die Schieber der Regenwasserkanalisation in der Stadt am Stettiner Haff wurden deshalb geschlossen.

Kitesurfer in Kieler Förde in Not - Suche eingestellt

In der Kieler Förde war trotz der widrigen Bedingungen am Samstag offenbar ein Kitesurfer aufs Wasser gegangen und in Not geraten. Wie die Kieler Feuerwehr mitteilte, meldete ein Schiff den Vorfall in Höhe des Friedrichsorter Leuchtturms am Nachmittag an die Leitstelle. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Seenotretter hätten daraufhin mit Booten, einer Drohne und einem Rettungshubschrauber nach der Person gesucht. Am Abend sei die Suche ergebnislos eingestellt worden.

DWD warnt vor Sturmböen an der Ostseeküste

Bis in die Nacht zu Sonntag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an der Ostseeküste vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Bis heute Mittag gilt in fast allen Landkreisen im Norden noch eine Warnung vor Glätte.

Bis zu 40 Zentimeter Schnee: Wintersportgebiete im Harz geöffnet

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage haben alle Wintersportgebiete im Harz geöffnet. Die großen Skilifte und Seilbahnen sind laut Harzer Tourismusverband seit Samstag geöffnet - wie die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Landkreis Goslar). Schneehöhen von 20 bis 30 Zentimetern sind möglich - auf dem Wurmberg sind es laut Betreiber der Wurmbergseilbahn sogar bis zu 40 Zentimeter.

Der Harzer Tourismusverband freut sich, dass die Wintersaison nun so richtig losgeht. Es würden auch immer mehr Langlaufloipen gespurt, berichtete NDR 1 Niedersachsen. Auch im Solling und im Deister kann gerodelt und Ski gefahren werden.

Freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken - aber kalt

Auch am Sonntag erwartet Norddeutschland laut Vorhersage ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken, Schnee fällt nur noch vereinzelt, meist bleibt es trocken bei Höchstwerten von 3 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei -2 Grad, teilweise kann es in der Nacht auch auf bis zu -7 Grad zurückgehen. Zur Mitte der kommenden Woche soll es dann wieder milder werden.

