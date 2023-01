Entscheidung für Panzer-Lieferungen an Ukraine stößt auf viel Zustimmung Stand: 06.01.2023 10:44 Uhr Deutschland liefert nun doch "Marder"-Schützenpanzer und ein Raketenabwehrsystem vom Typ "Patriot" an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden bestätigten das in einer gemeinsamen Erklärung. Viele Politiker begrüßten in NDR Interviews die Entscheidung der Regierung.

Positives Echo gab es nicht nur von Vertretern der Regierungsparteien, sondern auch aus der Opposition. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein bezeichnete die angekündigten Panzerlieferungen an die Ukraine in der ARD-Infonacht als gut und richtig. Sie komme allerdings sehr spät. Er sprach sich zudem dafür aus, jetzt auch Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Dieser Schritt sollte in zwei bis drei Monaten gemacht werden, so der CDU-Verteidigungsexperte. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker und Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Robin Wagener. Es müsse alles geliefert werden, was nötig sei, damit die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt, auch Kampfpanzer, sagte er auf NDR Info.

FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann: "Jeder Tag zählt"

Auf eine schnelle Auslieferung der "Marder"-Panzer drängt unterdessen die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin schlug auf NDR Info vor, die ukrainischen Soldaten jetzt nicht nur auf dem "Marder"-Panzer, sondern zeitgleich auch auf dem Kampfpanzer "Leopard 2" auszubilden: "Sollte dieser nämlich in einer weiteren Tranche geliefert werden, verlieren wir nicht immer wieder Zeit. Denn das ist eigentlich das große Problem: der Zeitfaktor." Angesichts der Brutalität, die von Russland ausgehe, zähle jeder Tag.

Grünen-Politiker Hofreiter widerspricht Befürchtungen

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter widersprach in der ARD-Infonacht Befürchtungen, mit dem Beschluss könne der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter eskalieren: Kritiker hätten diese Befürchtungen bereits bei der Lieferung von "Gepard"-Panzern oder der "Haubitze 2000" gehabt. "Diese Leute sind naiv", sagte Hofreiter. Sie verstünden den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht, der nur die Sprache der Stärke verstehe.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach von einem guten Beschluss. Er sagte, Deutschland habe seit Kriegsbeginn die Unterstützung im Zusammenspiel mit seinen Partnern immer stärker ausgeweitet. Jetzt Schützenpanzer zu liefern sei folgerichtig. Die Ukraine habe das Recht, sich zu verteidigen, und Deutschland die Pflicht, ihr dabei zu helfen, so der Grünen-Politiker.

Ukrainische Soldaten müssen ausgebildet werden

Die USA und Deutschland stellen den ukrainischen Streitkräften Schützenpanzer zur Verfügung. Deutschland liefert den "Marder", die USA geben 50 Exemplare vom Modell "Bradley" ab. Der "Spiegel" berichtet, dass aus deutschen Beständen etwa 40 "Marder" an die Ukraine übergeben werden sollen. Die Ausbildung der Ukrainer an den jeweiligen Waffen übernehmen die beiden Länder selbst. Schützenpanzer sind Panzer, die zum Beispiel Gebiete verteidigen oder Feuerdeckung geben können. Sie sind nicht so sehr zum Angreifen geeignet.

Selenskyj dankt für "wichtigen Beitrag" im Kampf gegen Russland

Genau wie die USA liefert Deutschland Kiew nun auch ein "Patriot"-Raketenabwehrsystem. Damit vollzieht Berlin nach monatelanger Diskussion einen Kurswechsel in seiner Politik bei den Waffenlieferungen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte vor allem für die angekündigte "Patriot"-Batterie. Deutschland leiste einen wichtigen Beitrag dazu, alle russischen Raketen abzufangen. Viele Monate ist über deutsche Panzerlieferungen diskutiert worden. Einen Alleingang in dieser Sache hatte Kanzler Scholz zuvor ausgeschlossen. Jetzt, wo die USA und Frankreich mit im Boot sind, ist Deutschland den Schritt aber doch gegangen.

