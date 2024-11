Dürr: Scholz sollte nach Ampel-Aus schnell die Vertrauensfrage stellen Stand: 07.11.2024 10:48 Uhr FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert nach dem Scheitern der Ampel-Koalition einen schnellen Weg zur Neuwahl. Bundeskanzler Scholz warf er fehlenden Mut für zukunftsweisende Reformpläne vor.

Nach dem Aus der Ampel-Koalition kritisiert der FDP-Fraktionschef vor allem den Zeitplan von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für Neuwahlen. Nach dem Scheitern der Ampel am Mittwochabend hätte der Kanzler umgehend den Rücktritt der Regierung erklären müssen, forderte Dürr im Interview auf NDR Info. "Richtig wäre es am gestrigen Abend gewesen, diese Regierung geordnet zu beenden. Dass es schnell Neuwahlen gibt, als klar war, dass man nicht zusammenkommt."

AUDIO: FDP-Fraktionschef Dürr: Richtig wäre schneller Rücktritt der Regierung (8 Min) FDP-Fraktionschef Dürr: Richtig wäre schneller Rücktritt der Regierung (8 Min)

Scholz hatte bei einem Statement im Kanzleramt am Mittwochabend angekündigt, im Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Für den FDP-Fraktionschef kommt dieser Schritt jedoch deutlich zu spät. Die zeitnahe Richtungsentscheidung, die Deutschland nun dringend brauche, in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zu legen, habe Scholz abgelehnt.

Weitere Informationen 14 Min Scholz: "Lindner hat zu oft mein Vertrauen gebrochen" Bundeskanzler Scholz will nach der Entlassung von Finanzminister Lindner am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. 14 Min

"Neue Schulden ohne wirkliche Reformpolitik sind inakzeptabel"

Das Angebot des Kanzlers, neue Schulden zu machen, ohne eine wirkliche Reformpolitik vorzulegen, sei für die FDP nicht akzeptabel gewesen, sagt Dürr, dessen Wahlkreis in Niedersachsen liegt. Der Fortbestand der Schuldenbremse sei eine Grundvoraussetzung für die Fortsetzung der Ampel-Koalition gewesen. Abseits des Blicks durch "parteipolitische Brillen" sei es wichtig, was aktuell richtig für das Land sei. Mit dem am vergangenen Wochenende vorgelegten Grundsatzpapier habe Finanzminister Christian Lindner "das Richtige gefordert". "Wichtig ist, dass dieses Land wieder wirtschaftlich vorankommt, deswegen haben wir schon seit vielen Tagen gesagt, dass es eine Richtungsentscheidung braucht, die auch Kraft und Mut der Beteiligten erfordert", sagte Dürr. Diese Kraft und diesen Mut habe der Bundeskanzler aber nicht aufgebracht.

Weitere Informationen 4 Min Lindner: "Scholz ging es um kalkulierten Bruch der Koalition" Christian Lindner hat dem Bundeskanzler den Bruch der Ampel vorgeworfen. Das belege sein genau vorbereitetes Statement, so der FDP-Politiker. 4 Min

Dürr: Lindner hat nach wie vor die volle Rückendeckung

Finanzminister Lindner habe nach der Entlassung von Bundeskanzler Scholz die volle Rückendeckung seiner Partei. Die Bundestagsfraktion der FDP habe einstimmig entschieden, dass Lindners Entscheidung richtig gewesen sei, ein Aussetzen der Schuldenbremse ohne neue Reformpläne abzulehnen.

Mit Blick auf voraussichtliche Neuwahlen zu Beginn des kommenden Jahres zeigte sich Dürr trotz aktuell schlechter Umfragewerte für die FDP optimistisch. "Ich glaube, die Menschen wollen, dass dieses Land wieder nach vorne kommt, vor allem auch wirtschaftlich." Dafür hätte seine Partei nun die entsprechenden Pläne vorgestellt. Die FDP liegt in bundesweiten Umfragen derzeit bei drei bis vier Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Interview | 07.11.2024 | 07:47 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haushaltspolitik