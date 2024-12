Diese Termine werden 2025 im Norden wichtig Stand: 25.12.2024 13:06 Uhr Im Jahr 2025 stehen im Norden wichtige Entscheidungen in Politik und Sport sowie große Kulturveranstaltungen an. Wann passiert was in Norddeutschland? Wir haben ein paar Highlights zusammengestellt.

Politik

Nach dem Aus der Ampel-Koalition kommt es zu vorgezogenen Bundestagswahlen, die voraussichtlich am 23. Februar stattfinden werden. Der Bundeskanzler und frühere Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und der Wirtschaftsminister und frühere Landwirtschaftsminister von Schleswig Holstein, Robert Habeck (Grüne), treten als Kanzlerkandidaten ihrer Parteien an, ebenso wie Friedrich Merz (CDU) und Alice Weidel (AfD).

Eine Woche später, am 2. März, wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Nach Zahlen des NDR HamburgTrends von Ende November hat der amtierende rot-grüne Senat Chancen auf eine weitere Amtszeit.

Weitere Informationen Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg Am 2. März 2025 findet die Bürgerschaftswahl in Hamburg statt. Hier finden Sie Informationen und Nachrichten zur Wahl. mehr

Kultur und Sport

Der 836. Hamburger Hafengeburtstag findet 2025 vom 9. bis 11. Mai statt. Partnerland ist dann das österreichische Bundesland Burgenland.

Beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel stehen vom 20. bis 22. Juni unter anderem Annenmaykantereit, Biffy Clyro, The Prodigy, Green Day und Nina Chuba auf der Bühne.

Zur Kieler Woche wird es auch 2025 wieder Hunderttausende Segel- und Schifffans ziehen. Das große Volksfest in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt findet vom 21. bis 29. Juni statt.

Wacken in Schleswig-Holstein wird vom 30. Juli bis 2. August zur Welthauptstadt des Heavy Metal. Beim Wacken Open Air treten dann Bands wie Guns N' Roses, Apocalyptica, Machine Head und Papa Roach auf. Das Festival ist bereits ausverkauft.

Spätestens am 17. Mai fällt am letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga die Entscheidung, ob der FC St. Pauli und Holstein Kiel auch in der nächsten Saison noch erstklassig sind und wie Werder Bremen und der VfL Wolfsburg abgeschnitten haben. Ob es für die Zweitligisten Hamburger SV und Hannover 96 zum Aufstieg in die 1. Liga und für Eintracht Braunschweig zum Klassenerhalt gereicht hat, entscheidet sich spätestens einen Tag danach am 18. Mai.

Ferien

Als erstes Nord-Bundesland startet 2025 Niedersachsen in die Sommerferien. Dort beginnen die Ferien bereits am 3. Juli. Am 24. Juli folgt Hamburg. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben ab dem 28. Juli sechs Wochen lang frei.