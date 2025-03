Line-up Hurricane Festival 2025: Weitere Acts bestätigt! Stand: 18.03.2025 12:05 Uhr Die dritte Bandwelle zum Hurricane 2025 ist raus: Neben Nina Chuba, 01099, Apache 207 und vielen mehr sind jetzt unter anderem Jan Böhmermann und Rise Against im Line-up zu finden. Insgesamt wurden 17 neue Acts bestätigt.

2024 haben Ed Sheeran, K.I.Z, Avril Lavigne und viele mehr Scheeßel in eine riesige Partylandschaft verwandelt. Und da nach dem Hurricane bekanntlich vor dem Hurricane ist, haben die Veranstalter schon einige Acts für das Hurricane Festival 2025 rausgehauen. Wir können den nächsten Sommer jetzt schon kaum erwarten!

Hurricane Line-up 2025: Diese Acts sind dabei

Diese Stars stehen vom 20. bis 22. Juni 2025 in Scheeßel auf der Bühne:

Jan Böhmermann

Der Moderator des ZDF Magazin Royale ist nicht nur Satiriker, sondern auch Entertainer und Musiker – perfekte Voraussetzungen und höchste Zeit für eine besondere Show mit Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf dem Hurricane Festival 2025.



Rise Against

Nachdem die Band aus Chicago den größten Teil der vergangenen zwei Jahre im Studio verbracht hat, ist Rise Against in diesem Jahr endlich wieder live zu sehen - und macht auch einen Stop auf dem Hurricane Festival!



Nina Chuba

Sie ist eine der größten deutschen Stars: Nina Chuba bringt sicherlich ihre Hits wie "Mangos mit Chillis", "Wildberry Lillet" und "80qm" mit. Tanzt und feiert mit ihr auf dem Hurricane Festival 2025!



01099

Die Rap-Crew 01099 aus Dresden hat sich 2018 gegründet und landete mit ihren Singles wie "Frisch", "Durstlöscher" oder "Anders" ganz oben in den Streaming-Listen. Feiert mit Zachi, Paul, Dani und Gustav auf dem Hurricane!



The Prodigy

Ordentliche Beats gefällig? The Prodigy kommen nach Scheeßel und bringen sicherlich ihre erfolgreichen Klassiker wie "Breathe" oder "Firestarter" mit.



Apache 207

Freut euch auf Apache 207 - nachdem der 27-Jährige auf seiner 2024er-Tour in den großen Arenen unterwegs ist, erobert er auf dem Hurricane Festival 2025 die große Open-Air-Bühne!



AnnenMayKantereit

Ob Hymnen wie "Pocahontas" oder Balladen wie "Barfuß am Klavier" - die Songs von AnnenMayKantereit und die Stimme von Henning May sind unverwechselbar. Wir freuen uns auf AnnenMayKantereit in Scheeßel!

Und auch diese Acts kommen zum Hurricane Festival 2025:

Green Day

SDP

Alligatoah

Biffy Clyro

Sam Fender

Deftones

The Wombats

Electric Callboy

Yellowcard

Von Wegen Lisbeth

Wet Leg

Amyl and the Sniffers

Berq

Blond

Ikkimel

Girl In Red

Flogging Molly

Swiss & die Andern

Landmvrks

Motionless in White

Antilopen Gang

070 Shake

Jimmy Eat World

Querbeat

Royal Republic

Mehnersmoos

102 Boyz

Zartmann

Hot Water Music

Souly

Tiefbasskommando

Zeal & Ardor

Thrice

The Backseat Lovers

Freddie Dredd

Irie Révoltés

Turbostaat

Lagwagon

Kadavar

Blackout Problems

Djo

Dayseeker

Bibiza

Circa Waves

The Kiffness

Apashe & Brass Orchestra

Creeds

Bennett

Pretty Pink

Bad Nerves

Big Special

The Murder Capital

Nova Twins

Friedberg

Kneecap

Slowdive

Lucy Dacus

Kate Nash

Dotan

Hot Milk

Paris Paloma

Kalte Liebe x Caiva

Kafvka

Steiner & Madlaina

Marlo Grosshardt

Sawyer Hill

Mothica

Dieses Thema im Programm: N-JOY | N-JOY mit Anne Raddatz | 18.03.2025 | 14:00 Uhr