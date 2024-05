Hafengeburtstag 2024 endet mit der großen Auslaufparade Stand: 12.05.2024 18:59 Uhr Mit der traditionellen Auslaufparade endet der 835. Hamburger Hafengeburtstag. 1,5 Millionen Menschen besuchten das Hafenfest in diesem Jahr.

Nach vier Tagen geht der 835. Hamburger Hafengeburtstag heute zu Ende. Nach Angaben der Veranstalter besuchten in diesem Jahr etwa 1,5 Millionen Menschen das maritime Volksfest. "Die Gäste des 835. Hafengeburtstags wurden bei bestem Wetter mit einem großartigen Programm beschenkt", sagte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) zum Abschluss. Die neue, schwimmende Bühne und das musikalische Abendprogramm dort seien von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen worden.

Hafengeburtstag endet am Sonntag mit Auslaufparade

Mit der Auslaufparade geht der Hafengeburtstag zu Ende. Mit dabei waren das Feuerwehr-Löschboot "Branddirektor Westphal", gefolgt vom polnischen Segelschulschiff "Dar Mlodziezy" und weiteren großen und kleinen Schiffen. Noch bis in die Abendstunden können Besucherinnen und Besucher auf der Flaniermeile am Hafen feiern. Mehr als 250 verschiedene Schiffe waren seit Donnerstag in der Stadt.

Lichtshow und Schlepperballett am Sonnabend

Der Sonnabend ging mit einem Zuschauermagnet zu Ende: Um 22.30 Uhr begann eine 15-minütige Lichtshow an den Landungsbrücken. Außerdem wurde erneut die 30- meterlange Bühne für ein Showprogramm von Schleppern auf die Elbe gezogen. Diesmal vor dem Hintergrund eines großen Kreuzfahrtschiffes. Außerdem standen seit dem Nachmittag Musikerinnen und Musiker auf zahlreichen Bühnen des Hafengeburtstags. Auch das traditionelle Schlepperballett begeisterte Tausende, die das Schauspiel von Land aus verfolgten.

Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Der HVV weitet sein Angebot tagsüber und auch nachts aus. Bei den Elbfähren kommt es allerdings zu Einschränkungen.

