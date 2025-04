"Das Gift in Dir" - Storytelling-Podcast "11KM Stories" startet Stand: 07.04.2025 06:43 Uhr Wie viel PFAS stecken in mir und warum sind die Chemikalien noch nicht verboten? Diesen Fragen geht die erste Staffel der neuen Podcast-Reihe "11KM Stories" nach. Damit bekommt das wochentags erscheinende Format "11KM: der tagesschau-Podcast" Zuwachs.

"11KM Stories" erzählt in mehrteiligen Serien wahre Geschichten und Recherchen - und wie sie sich überraschend entwickelt haben. Jede Staffel wird von wechselnden Hosts präsentiert, jungen Reporterinnen und Reportern aus der ARD, die ihre Geschichten authentisch und nahbar erzählen. Geplant sind vier bis maximal sechs Storytelling-Staffeln pro Jahr.

Gemeinsames Projekt von BR24, NDR Info und tagesschau

NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher sagte zum Start der neuen Podcast-Reihe: "'11KM' steht für eine Leidenschaft, komplexe Entwicklungen gut zu durchdringen und zu erklären. Diese Leidenschaft steckt auch in '11KM Stories' - und wir sind sehr gespannt, wie das neue Angebot bei den Hörerinnen und Hörern ankommt."

Der Name “11KM” steht in beiden Formaten für die elf Kilometer, die es hinab geht zum tiefsten Punkt der Erde im Marianengraben. Die 11KM-Angebote sind ein gemeinsames Projekt von BR24, NDR Info und der tagesschau. Die Redaktion für das neue Angebot "11KM Stories" liegt bei NDR Info.

Gedacht als Bühne für Recherchen aus der gesamten ARD

Andrea Kister, Leiterin des Programmbereichs Politik und Wirtschaft beim BR, sagte: "Ich freue mich sehr, dass mit "11KM Stories" die Zusammenarbeit von NDR und BR ausgeweitet wird und auch wieder die ganze ARD eingeladen ist, diesen Kanal als Bühne für ihre eigenen Recherchen zu nutzen. Ich wünsche '11KM Stories' einen guten Start und allen Podcast-Begeisterten spannende Hör-Erlebnisse."

Die neue Podcast-Reihe "11KM Stories" übernimmt den reichweitenstarken Kanal des bekannten "NDR Info Corona-Update", das im März mit seiner letzten Folge endete. Alle Folgen des Podcasts bleiben im Kanal erhalten.

Zum Auftakt: Erschütternde Recherche zu einem Jahrhundertgift

Den Auftakt von "11KM Stories" macht die Staffel "Das Gift in Dir", die sich mit der unsichtbaren Gefahr durch PFAS-Chemikalien befasst. PFAS, also per- und polyfluorierte Chemikalien, sind in zahlreichen Alltagsprodukten wie Pizzakartons, Regenjacken und Kosmetika enthalten. Doch sie sind nicht abbaubar und können gesundheitsschädlich sein.

Host der Staffel "Das Gift in Dir" ist der Journalist Johannes Edelhoff, der zusammen mit seiner Kollegin Catharina Felke seit mehreren Jahren zu den "Ewigkeits-Chemikalien" recherchiert. Edelhoff erzählt im Podcast von Toril, die jahrelang beim Ski-Wachsen das Gift eingeatmet hat - und plötzlich an Krebs erkrankt. Von ganzen Gemeinden, deren Grundwasser verseucht ist. Und von einer mächtigen Chemie-Lobby, die alles daransetzt, ihre Profite zu sichern. Wie tief steckt das Gift bereits in uns? Edelhoff macht den Selbstversuch und lässt seinen eigenen Körper auf PFAS testen.

Die erste Staffel von "11KM Stories" - "Das Gift in Dir" - umfasst fünf Episoden.Die Folgen erscheinen seit dem 7. April 2025 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen - in den ersten beiden Wochen jeweils montags im Doppelpack. Die letzte Episode wird am 21. April veröffentlicht.

