Stand: 03.08.2022 14:36 Uhr Corona-Ticker: Maskenpflicht im Flug- und Bahn-Verkehr bleibt wohl

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 3. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Entwurf für Infektionsschutzgesetz steht: Maskenpflicht im Flug- und Bahn-Verkehr bleibt wohl

Bundesregierung "tief bestürzt" über Tod österreichischer Ärztin

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 2.839 in Schleswig-Holstein , 10.041 in Niedersachsen, 712 in Hamburg

RKI registriert 87.681 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 477,9

Was das neue Infektionsschutzgesetz ab Oktober vorsieht

Die Bundesregierung hat sich auf Corona-Regeln für den Herbst verständigt. Das neue Infektionsschutzgesetz soll ab dem 1. Oktober gelten. Zentrales Mittel im Kampf gegen Corona bleibt nach ARD-Informationen die Maske. Wer ein Krankenhaus oder eine Pflege-Einrichtung betreten will, muss ab Herbst Maske tragen und einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen vom Test sind Menschen, die in den vergangenen drei Monaten geimpft wurden oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen können. So haben es das Bundesgesundheitsministerium und das Justizministerium festgelegt. Die Maskenpflicht gilt weiter im Flugverkehr und im öffentlichen Fernverkehr.

Eine Maskenpflicht im Nahverkehr - in Bussen oder U-Bahnen - ist künftig eine Entscheidung der Bundesländer. Genauso können sie festlegen, ob in öffentlichen Innenräumen wieder Maske getragen werden muss - etwa in Geschäften oder Restaurants. In der Gastronomie können die Länder auch eine Corona-Testpflicht verhängen - ausgenommen davon wären wieder frisch Geimpfte oder Genesene. Auch eine Maskenpflicht in Schulen soll eine Entscheidung der Länder sein. Schulschließungen oder andere Lockdowns sieht das neue Infektionsschutzgesetz nicht vor.

Die Maßnahmen sollen bis zum 7. April 2023 gelten. Als Nächstes wird sich das Kabinett mit den Vorschlägen befassen, dann ist der Bundestag am Zug. Der Bundesrat soll am 16. September zustimmen, damit die neuen Regeln vor dem Auslaufen der geltenden Maßnahmen in Kraft treten.

Bundesregierung "tief bestürzt" über Tod österreichischer Ärztin

Die Bundesregierung hat sich "tief bestürzt" gezeigt über den Suizid der von Gegnern der Corona-Maßnahmen bedrohten österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Ein Regierungssprecher sagte heute in Berlin, es sei Kanzler Scholz und der Bundesregierung ein besonderes Anliegen, sich gemeinsam mit den österreichischen Freunden gegen den Hass zu stellen. Drohungen, Gewalt und Hetze seien auf das Schärfste zu verurteilen, gerade auch, wenn sie sich gegen medizinisches Personal und Ärztinnen und Ärzte richteten. Die deutschen Sicherheitsbehörden arbeiteten mit den österreichischen Behörden bei den Ermittlungen zusammen. "Digitaler Hass" im Internet bleibe viel zu häufig straflos, so der Sprecher. "Digitale Gewalt werden wir mit all unseren rechtsstaatlichen Mitteln und der Härte des Gesetzes bekämpfen."

Gericht: Platzverweis wegen möglicher Corona-Erkrankung rechtmäßig

Die Berliner Polizei darf eine mutmaßlich mit Corona infizierte Person von einer Demonstration ausschließen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin heute entschieden. Laut Gericht sah sich der Kläger durch einen Platzverweis der Polizei in seiner Versammlungsfreiheit verletzt. Er befand sich am 25. September 2021 auf einem öffentlichen Platz auf einer Versammlung von Corona-Leugnerinnen und -Leugnern. Nach einem anonymen Hinweis und der Auswertung von Beiträgen in sozialen Netzwerken ging die Polizei davon aus, dass sich der Mann einige Tage zuvor auf einer Feier mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. Er wurde deshalb des Platzes verwiesen.

Der Verweis war nach Einschätzung des Verwaltungsgerichtes recht- und verhältnismäßig, weil für die anderen Personen auf dem Platz eine Ansteckungsgefahr bestanden habe. Bei Unterschreitung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern sei ohne Verwendung von Masken auch im Freien von einem Übertragungsrisiko auszugehen, so das Gericht. Zudem wäre auch die Verpflichtung zum Tragen einer Maske für den Kläger kein milderes Mittel gewesen, weil dies das Übertragungsrisiko nicht auf null reduziert hätte.

Deutlich weniger innerdeutsche Flüge als vor der Pandemie

Die Corona-Krise hat im deutschen Luftverkehr offenbar dauerhafte Spuren hinterlassen. Vor allem innerdeutsch wurde im ersten Halbjahr 2022 immer noch sehr viel weniger geflogen als vor der Pandemie, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mit. Vor allem abseits der Drehkreuze Frankfurt und München strichen die Gesellschaften ihr Angebot zusammen, so dass im Juni nur noch 29 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreicht wurden. Fast jede dritte Strecke (31 Prozent) wurde gleich ganz eingestellt. Die Zahl der Passagiere an den deutschen Flughäfen erreichte 59 Prozent. Vor allem im ersten Quartal (Januar bis März) hatten die Omikron-Variante und die damit einhergehenden Reise-Warnungen und -Restriktionen die Reiselust der Passagiere deutlich gedämpft. Mit der Rücknahme der meisten Warnungen zu Ostern zog die Nachfrage dann sprunghaft an und führte an mehreren deutschen Flughäfen schnell zu massiven Abfertigungsproblemen.

Tod von Impfärztin in Österreich: Eine Spur führt nach Bayern

Der Suizid der Ärztin Kellermayr in Österreich hat vielerorts für Trauer und Entsetzen gesorgt. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks soll auch ein Mann aus Oberbayern die Medizinerin bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt. Demnach hatte der Mann die in Oberösterreich praktizierenden Ärztin in Mails und auf Twitter bedroht. Unter anderem damit, sie zu beobachten und "solche Kreaturen vor die in Zukunft einzurichtenden Volkstribunale zu bringen!". Die Münchner Strafverfolgungsbehörde bestätigt, dass sie gegen eine männliche Person wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Nähere Angaben zur Person des Beschuldigten macht die Staatsanwaltschaft nicht.

Verhandlungen über neues Infektionsschutzgesetz beendet

Die Ampel-Koalition hat das neue Infektionsschutzgesetz, mit dem eine weitere Corona-Welle im Herbst eingedämmt werden soll, nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fertig ausgehandelt. "Ich glaube, dass das Paket sehr gut ist. Wir sind für den Herbst gerüstet", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke-Mediengruppe über den mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausgehandelten Entwurf für das Gesetz. "Es schützt uns gleichzeitig vor einer Überlastung durch zu viele Covid-Patienten und einer kritischen Lage durch Personalausfälle." Konkrete Angaben zu den Bestandteilen des Pakets machte Lauterbach nicht, die Vorstellung wird jedoch für den Nachmittag erwartet. Dabei geht es um Anschluss-Regelungen der Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz, die am 23. September auslaufen. Sie sind die Rechtsgrundlage für Corona-Schutzmaßnahmen der Länder.

RKI: 712 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 712 (Vorwoche: 597) neue Fälle registriert. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz wird laut Dashboard mit 302,6 (Vorwoche: 399,8) angegeben. Zwei Menschen starben mit dem Coronavirus.

Niedersachsen meldet 10.041 Neuinfektionen

Die Inzidenz sinkt, doch die Zahl der Corona-Neuinfektionen befindet sich in Niedersachsen mit 10.041 Neuinfektionen (Vorwoche: 12.488) weiterhin auf hohem Niveau. 515,3 lautet die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Woche laut Robert Koch-Institut (Vorwoche: 723,9). Zwölf Menschen starben demnach mit dem Virus. Insgesamt sind mittlerweile 10.034 Todesfälle registriert.

RKI meldet bundesweit 87.681 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 477,9 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 516,1 gelegen (Vorwoche: 652,0; Vormonat: 665,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 87.681 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 121.780) und 210 Todesfälle (Vorwoche: 181) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt weiter unter 400

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken, der Wert liegt nun bei 394,4. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen bei 515,4 gelegen. Auch die Zahl der neuen gemeldeten Corona-Fälle in Schleswig-Holstein ging ebenfalls zurück, gemeldet wurden 2.839 gemeldet, eine Woche zuvor waren es 3.145. In den Kliniken wurden den Angaben zufolge 450 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 475). Auf den Intensivstationen lagen demnach 31 Corona-Patienten, von denen 15 beatmet wurden (Vorwoche: 34).

Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,15. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Vor einer Woche hatte diese Zahl bei 8,35 gelegen. Zudem wurden drei weitere Todesfälle gemeldet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat der Kreis Segeberg mit einem Wert von 549,2 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Dahinter liegen Flensburg (541,1) und Lübeck (520,6). Die niedrigste Inzidenz registriert Kiel (270,9).

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 3. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.

