Corona-Regeln: Gesetz für Lockerungen ab 20. März steht Stand: 09.03.2022 15:12 Uhr Bund und Länder haben sich Ende Februar auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Zum 20. März sollen generell die meisten noch geltenden Auflagen wegfallen. Ein Überblick über die derzeit geltenden Regeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Die Corona-Regeln sollen in Deutschland ab dem 20. März weitgehend fallen. Basisschutzmaßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht für besonders gefährdete Gruppen oder für bestimmte Bereiche werden aber auch weiterhin bestehen bleiben, kündigten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am 9. März nach einer Kabinettssitzung in Berlin an.

Der Entwurf für ein verändertes Infektionsschutzgesetz sieht zudem die Möglichkeit für strengere regionale Hotspot-Regelungen vor, wenn etwa in einer bestimmten Region ein besonders hohes Infektionsgeschehen herrscht und eine Überlastung der Gesundheitsversorgung droht. Die Bundesländer können dann künftig regional schärfere Corona-Maßnahmen anordnen. Voraussetzung ist, dass die Landesparlamente die Beschlüsse fassen.

AUDIO: So soll es weitergehen mit den Corona-Schutzmaßnahmen (5 Min) So soll es weitergehen mit den Corona-Schutzmaßnahmen (5 Min)

Ein Hotspot könne ein Stadtteil, eine Stadt, eine größere Region oder auch ein ganzes Bundesland sein, sagte Lauterbach. In dieser Region könnten dann Zugangsbeschränkungen nach den 2G- oder 3G-Regelungen erlassen werden, eine verschärfte Maskenpflicht, Hygienekonzepte oder verschärfte Testpflichten. Insgesamt sollen die derzeit bis zum 20. März geltenden Regeln Lauterbach zufolge übergangsweise noch bis längstes zum 2. April in Kraft bleiben, damit die Länder Zeit haben, die rechtlichen Grundlagen für Hotspot-Regelungen zu schaffen.

Die neuen Corona-Regeln sollen dann bis zum 23. September gelten. Vor der drohenden Corona-Herbstwelle müssten neue Maßnahmen beschlossen werden, kündigte Lauterbach an.

Ziel einer Vereinbarung der Regierungschefinnen und -chefs der Länder und von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Ende Februar für den Lockerungs-Fahplan bis einschließlich 19. März waren möglichst bundeseinheitliche Regeln - zusammengefasst in einem Drei-Stufen-Plan.

Drei-Stufen-Plan für Lockerungen

In einem ersten Schritt wurden private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen wieder ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl erlaubt. Ist aber auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, gilt bis zum 19. März: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Die in vielen Ländern bereits vorher aufgegebene 2G-Zugangsregel im Einzelhandel fiel bundesweit, es soll aber bei der Maskenpflicht bleiben. In einigen Ländern, wie in Niedersachsen, sind dabei FFP2-Masken vorgeschrieben.

Seit 4. März gilt bundesweit die 3G-Regelung in Gastronomie und Hotels, womit diese auch von ungeimpften Menschen wieder besucht werden dürfen. Diskotheken und Clubs dürfen für Genesene und Geimpfte mit Test oder mit dritter Impfung (2G-Plus) öffnen. Bei Großveranstaltungen unter anderem im Sport dürfen mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) zugelassen werden als bisher. Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist maximal eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität vorgesehen (maximal 6.000 Zuschauende). Bei Veranstaltungen im Freien wird maximal eine Auslastung von 75 Prozent empfohlen (maximal 25.000 Zuschauende).

Ab dem 20. März sollen alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen einschließlich der Homeoffice-Pflicht auslaufen, wenn die Lage des Gesundheitssystems dies zulässt. Die Maskenpflicht soll aber in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen (wie etwa in Hamburg) weiter gelten - genau wie das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben oder Testpflichten in bestimmten Bereichen.

Außerdem verständigten sich Bund und Länder auf weitere Änderungen:

Reiseerleichterungen: Der Bund sagte zu, die Einstufung von Ländern als Hochrisikogebiete anzupassen. Mittlerweile wurde diese Einstufung für alle Länder aufgehoben - das erleichtert insbesondere für ungeimpfte Menschen die Einreise nach Deutschland.

Genesenenstatus: Für großen Ärger hatte die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate durch das Robert Koch-Institut gesorgt. Künftig soll nun nicht mehr das RKI, sondern das Bundesgesundheitsministerium über die Dauer des Status entscheiden. Unklar ist aber weiter, auf welche Dauer sich Betroffene berufen können. Es gab dazu bereits etliche Gerichtsentscheidungen. Teilweise bestätigten die Richterinnen und Richter die auf drei Monate beschränkte Dauer, teilweise sprachen sie den Klägerinnen und Klägern wieder einen sechsmonatigen Genesenenstatus zu.

Allgemeine Impfpflicht: Um eine "Belastung des Gesundheitsystems" zu verhindern, "bekräftigen der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht", heißt es in dem Beschluss. Derzeit werden verschiedene Modelle diskutiert. Zum Thema Impfpflicht gaben mehrere Bundesländer "Prokollerklärungen" bei der Bund-Länder-Konferenz ab. Beispielsweise forderte Sachsen die Klärung offener Fragen etwa zur Wirksamkeit von Impfstoffen bei möglichen neuen Varianten. Das Bundesland konstatierte zudem, dass eine "breite gesellschaftliche Akzeptanz Voraussetzung für das Gelingen" sei.

Das nächste Bund-Länder-Treffen ist für den 17. März geplant.

