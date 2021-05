Stand: 17.05.2021 09:16 Uhr Corona-News-Ticker: Zehntausende Schüler kehren zurück

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 17. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Interview: "Es wird schwerer, aus Armut herauszukommen"

Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, die Inzidenzwerte sinken. Und die Nachfrage nach Urlaubsreisen steigt augrund der Lockerungsmaßnahmen. Geld scheint in Deutschland also vorhanden zu sein. Aber längst nicht bei allen Menschen. Die soziale Ungleichheit hat sich während der Corona-Pandemie oftmals noch verstärkt. Armutsforscherin Bettina Kohlrausch erklärt im NDR Info Interview, wie sich Armutsrisiken verfestigen können.

AUDIO: Forscherin: "Vor allem untere Einkommen von Corona-Einbußen betroffen" (10 Min) Forscherin: "Vor allem untere Einkommen von Corona-Einbußen betroffen" (10 Min)

Außengastronomie in Hamburg ab Pfingsten erlaubt

Draußen vor Kneipen und Restaurants in Hamburg können bald wieder Tische stehen - ab Pfingsten ist die Außengastronomie wieder erlaubt. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) macht Hoffnung, dass schon bald noch mehr möglich ist. Bei Anne Will im Ersten agte er, wer wolle nicht sofort wieder alles öffnen, sprach aber von "schnellen Schritten hin zu weiteren Lockerungen", wenn sich die Corona-Zahlen weiter wie bisher entwickeln. Wann die Kneipen und Restaurants auch drinnen wieder öffnen können, ließ Tschentscher offen. Dann müssten aus Gründen der Gleichbehandlung auch die Theater und Kinos öffnen dürfen. Offiziell will der Hamburger Senat am Dienstag die Öffnung der Außengastronomie beschließen.

242 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 242 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 623, Vorwoche: 932). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt bleibt mit 59,1 Fällen je 100.000 Einwohner unverändert zum Vortag. Laut RKI gab es in Niedersachsen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus (insgesamt: 5.474).

Kontroverse Debatte bei Anne Will

Seit Freitag liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen unter der 100er-Marke. Sind die Deutschen jetzt aus dem Gröbsten raus? Beginnt jetzt die große Leichtigkeit? Oder ist es die große Leichtsinnigkeit? Um diese und andere Fragen zu den Perspektiven aus der Corona-Pandemie heraus ging es gestern Abend im Ersten bei Anne Will. Ihre Gäste waren Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Ingrid Hartges vom Dehoga, Dietmar Bartsch (Die Linke), Wolfgang Kubicki (FDP) und Carola Holzner (Medizinerin und Bloggerin).

VIDEO: Inzidenz wieder unter 100 – beginnt jetzt die große Leichtigkeit oder der große Leichtsinn? (60 Min)

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

Die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für den eigenen Wohnort in Norddeutschland und weitere Infos können Sie auf dem Handy über die Messenger von Telegram, Facebook oder Apple Nachrichten abrufen. Um diesen kostenlosen Service von NDR Info zu nutzen, müssen Sie bei dem Messenger Ihrer Wahl nur Ihre Postleitzahl eintippen.

Weitere Informationen Bequem aufs Handy: Aktuelle Corona-Zahlen per Messenger Sie möchten täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Ihrem Wohnort erhalten? NDR Info bietet Ihnen einen komfortablen Service. mehr

RKI registriert bundesweit 5.412 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen liegt den vierten Tag in Folge unter 100. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen in Deutschland 83,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen. Gestern hatte der Inzidenzwert ebenfalls bei 83,1 gelegen, am Sonnabend bei 87,3. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden zuletzt innerhalb eines Tages 5.412 Neuinfektionen registriert. Das sind 1.510 weniger als vor einer Woche.

Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler dürfen in die Schule

Heute starten alle Hamburger Schülerinnen und Schüler in den Wechselunterricht. Jeweils die Hälfte der Klasse ist in der Schule präsent, die andere Hälfte digital zugeschaltet. Der Hamburger Senat hatte Anfang des Monats entschieden, dass dieses System nach den Maiferien wieder greift, also vom 17. Mai an. Bisher wurden nur einige Grundschulklassen sowie die Abschlussklassen zum Unterricht in die Schule gelassen. 80.000 Schüler der allgemeinbildenden Schulen mussten bisher ausschließlich zu Hause lernen. In Kitas ist demnach ebenfalls ab heute eine Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb vorgesehen. Damit ist dann in jedem Fall eine Betreuung von 20 Stunden an mindestens drei Tagen gewährleistet.

Weitere Informationen Hamburgs Schulen starten mit Wechselunterricht für alle Klassen Durch die Pandemie gab es in Hamburg nur eingeschränkt Unterricht. Mit dem Wochenstart werden die Auflagen gelockert. mehr

Präsenzunterricht in Mecklenburg-Vorpommern beginnt wieder

Wegen deutlich gesunkener Sieben-Tage-Inzidenzwerte werden die Corona-Einschränkungen in Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommerns von heute an gelockert. In Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen, dem Kreis und der Stadt Rostock sowie in Schwerin beginnt für die Klassen 1 bis 6 und die Abschlussklassen heute wieder der Präsenzunterricht. Für die Schüler der Klassen 7, 8 und 9 sowie an den Gymnasien auch die Klasse 10, und die weiteren Stufen an Berufsschulen greift der Wechselunterricht. In Vorpommern-Greifswald, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sowie in Ludwigslust-Parchim gibt es für alle Schüler weiter Wechselunterricht. Für Schüler der Klassen 1 bis 6 ist eine Notbetreuung eingerichtet. In diesen drei Landkreisen lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert am entscheidenden Stichtag, dem vergangenen Mittwoch, laut RKI bei über 100. Die Kitas können landesweit wieder öffnen. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit Inzidenzwerten unter 100 ist ein Regelbetrieb vorgesehen.

Weitere Informationen Schulen öffnen wieder - Was gilt im Land? Heute öffnen die Schulen in vielen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns wieder im Regelbetrieb. Was müssen Sie beachten? mehr

Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein werden gelockert

Menschen in Schleswig-Holstein können sich ab heute wieder über mehr Freiheiten freuen. So dürfen sich im Außenbereich zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen. Die Innenbereiche der Gastronomie sowie Beherbergungsbetriebe dürfen mit Auflagen öffnen. Auch in Sport, Freizeit und der Jugendhilfe ist wieder mehr möglich. Die zulässige Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen draußen wird von maximal 100 auf 250 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland liegt derzeit laut Gesundheitsministerium in Kiel bei 36,5.

66 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 35,1, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorging. Zugleich wurde ein weiterer Corona-Todesfall gemeldet. Innerhalb eines Tages kamen 66 neu gemeldete Ansteckungen hinzu. Vor einer Woche waren es 115. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Kiel (66,5) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (57,6). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (13,3) und im Kreis Schleswig-Flensburg (17,4).

Niedersachsen öffnet Impfung für weitere Berufsgruppen

In Niedersachsen können sich ab heute Beschäftigte von Supermärkten um Impftermine bemühen. Ebenso Menschen, die in wichtigen Positionen etwa bei Polizei, Justiz, Verwaltungen, Medien und Hilfsorganisationen arbeiten. Dafür brauchen sie entsprechende Bescheinigungen ihrer Arbeitgeber, die sie im regionalen Impfzentrum beziehungsweise beim Arzt vorlegen müssen. Allerdings ist Geduld gefragt. Denn nach Angaben des Gesundheitsministeriums standen am Freitag rund 580.000 Menschen auf der Warteliste des Landes.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Moin und einen guten Start in die neue Woche wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Montag, 17. Mai - halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.