Stand: 22.09.2021 09:00 Uhr Corona-News-Ticker: Testpflicht für Ungeimpfte in bestimmten Berufen?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 22. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Diskussion über Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in bestimmten Berufen

Niedersachsen: Neue Verordnung tritt in Kraft

Niedersachsen: Einheitliche Quarantäne-Regelungen ab heute

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 206 in Schleswig-Holstein, 733 in Niedersachsen; bundesweit 10.454

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Keine Lohnfortzahlung mehr für Ungeimpfte in Quarantäne? Spahn verteidigt Pläne

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor den Beratungen mit seinen Länder-Kollegen die Pläne verteidigt, Ungeimpften keinen Lohnersatz mehr zu zahlen, wenn sie wegen Corona in Quarantäne müssen. Das sei eine vom Bundestag beschlossene, gesetzliche Regelung, sagt Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?"

Wulff hält Niedersachsens Corona-Weg für überzogen

Der Altbundespräsident und niedersächsische Ex-Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) hat den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie bemängelt. Er sehe eine "nicht mehr nachvollziehbare Ungleichbehandlung zwischen jungen Menschen und Erwachsenen", sagte Wulff der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Die Schulen sind strenger geregelt als die Erwachsenenwelt - das ist empörend." Der Altbundespräsident sagte: "Gerade Niedersachsen geht da einen sehr, sehr harten Weg, den ich für überzogen halte." Kinder und Jugendliche hätten lange Zeit Einschränkungen in Kauf und Rücksicht auf die Älteren nehmen müssen, sagte Wulff der Zeitung. Sie bekämen allerdings wenig zurück: "Bei den Beschränkungen geht es doch im Kern mittlerweile um den Schutz von ungeimpften Erwachsenen, die ihre Verantwortung gegenüber der Jugend eben nicht so wahrnehmen, wie die Jugend die Älteren geschützt hat", kritisierte er.

RKI-Angaben zur Datenlage bei Hospitalisierungsrate nur begrenzt korrekt

Die Hospitalisierungsrate hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen als wichtigste Messgröße in der Corona-Pandemie abgelöst. Dabei ist bereits seit Anfang August bekannt, dass die Hospitalisierungsrate, die das Robert Koch-Institut (RKI) angibt, die Zahl der Menschen in Krankenhäusern unterschätzt. Das RKI veröffentlicht regelmäßig Daten zur Hospitalisierung, bevor diese in ausreichender Menge vorliegen. Dieser Zustand hat sich nicht verbessert, obwohl die Hospitalisierungsrate seit dem 10. September im Infektionsschutzgesetz verankert ist. Etwas bessere Daten zur Hospitalisierungs-Inzidenz finden sich seit wenigen Tagen in einem neuen RKI-Dashboard namens "COVID-19-Trends". Dieses hat den Vorteil, dass es von montags bis freitags aktualisiert wird, Nachmeldungen also schneller durchschlagen. Allerdings - wie Stichproben bestätigen - für in der Regel weit zurückliegende Tage. Der tagesaktuelle Wert bleibt weiterhin von einer langen Verzögerung betroffen und wirkt daher stets niedriger als er ist.

Weitere Informationen Hospitalisierungsrate unterschätzt Patientenzahlen dramatisch Die Zahl der Krankenhauspatienten bestimmt die Corona-Maßnahmen. Die ausschlaggebenden RKI-Daten vermitteln aber ein falsches Bild. mehr

Lauterbach warnt vor Nachteilen der Quarantäne-Regelung für Ungeimpfte

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet im Fall von Verdienstausfällen für Ungeimpfte mit einer breiten Quarantäneverweigerung und sinkenden Testbereitschaft. Eine bundeseinheitliche Regelung sei grundsätzlich zwar "richtig und wichtig", sagte der SPD-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Ich fände es allerdings falsch, wenn diejenigen, die in Quarantäne gehen müssen, ihren Verdienstausfall nicht erstattet bekommen", betonte er. Eine solche Regelung werde dazu führen, dass sich die betroffenen Menschen gar nicht erst in Quarantäne begeben, warnte Lauterbach. "Das wird insbesondere bei einkommensschwächeren Menschen der Fall sein." Er rechne sogar damit, dass durch einen Verdienstausfall bei Quarantäne die Testbereitschaft abnehmen werde, sagte Lauterbach. "Es ist doch absolut lebensfern, dass sich Menschen auf eigene Kosten testen lassen, um dann im Fall eines positiven Ergebnisses auch noch ohne Verdienstersatz in Quarantäne zu gehen."

Spahn erwartet im Frühjahr Herdenimmunität und Ende der Pandemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet im kommenden Frühjahr mit einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus und damit mit einem Ende der Pandemie. "Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann haben wir die Pandemie im Frühjahr überwunden und können zur Normalität zurückkehren", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Herdenimmunität wird immer erreicht. Die Frage ist ja nur wie: ob durch Impfung oder Ansteckung. Die Impfung ist definitiv der sicherere Weg dorthin", sagte Spahn. "Wer sich nicht impfen lässt, der wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erkranken", sagte der Minister und warnte davor, die Ansteckungsgefahren angesichts der aktuell sinkenden Infektionszahlen zu unterschätzen. "Auch letztes Jahr hatten wir um diese Jahreszeit eine solche Verschnaufpause. Wir sind also noch nicht durch. Im Herbst und Winter, wenn wir alle wieder viel mehr in Innenräumen sind und das Immunsystem weniger stark ist, steigt auch das Risiko, sich anzustecken."

GdP warnt nach Tat von Idar-Oberstein vor Corona-Leugner-Radikalisierung

Nach der Tötung eines Tankstellenkassierers in Idar-Oberstein am Samstagabend hat die Polizeigewerkschaft GdP vor einer Radikalisierung der Corona-Leugner-Szene gewarnt. "Wir nehmen seit letztem Jahr eine Radikalisierung von Corona-Gegnern wahr. Insbesondere im Zusammenhang von Demonstrationen im Querdenken-Milieu", sagte der GdP-Vize Jörg Radek den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese schwere Straftat sei jedoch bislang ein Einzelfall. Bei Demonstrationen gebe es immer mehr Angriffe auf Medienschaffende und Übergriffe gegen Polizistinnen und Polizisten. "Es ist wichtig, dass die Sicherheitsbehörden radikale Kräfte in den Blick nehmen. Sei es von links, rechts oder aus der Querdenker-Szene", so Radek. Der Mitarbeiter einer Tankstelle war offenbar von einem Kunden erschossen worden, nachdem er diesen auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Diskussion über Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in bestimmten Berufen

Heute treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Dabei soll es einem Bericht zufolge auch um eine Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte und Selbstständige in bestimmten Branchen gehen. Angesichts der Infektionslage und einer für Herbst und Winter prognostizierten vierten Welle solle die Testpflicht dort eingeführt werden, wo Beschäftigte mit "externen Personen in direkten Kontakt kommen", heißt es laut dem "Handelsblatt" in einem Beschlussentwurf für das Treffen. "Daher sollte eine Pflicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das Testangebot der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber anzunehmen, bundeseinheitlich geregelt werden", zitiert die Zeitung aus dem Entwurf. Auch eine Testpflicht für Selbstständige mit vergleichbaren Außenkontakten müsse geregelt werden. Berichten zufolge sieht der Entwurf auch vor, dass ungeimpfte Beschäftigte ab dem 11. Oktober im Quarantänefall keine Entschädigung mehr für Lohnausfall bekommen sollen.

733 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden haben in Niedersachsen 733 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 316; Vorwoche: 1.033). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen auf 51,1 (Vortag: 56,8; Vorwoche: 68,3). Neun weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

RKI: Bundesweite Inzidenz der Neuinfektionen sinkt leicht auf 65

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist leicht zurückgegangen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, liegt der Wert nun bei 65. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 68,5 gelegen. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 77,9. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Laut den jüngsten Zahlen des RKI wurden binnen 24 Stunden 10.454 Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.160.970. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland stieg um 71 auf nunmehr 93.123. Die Zahl der Genesenen liegt laut RKI bei etwa 3.921.500.

Niedersachsen: Neue Verordnung - einheitliche Quarantäne-Regelungen

Gestern hat der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung eine neue Landesverordnung vorgestellt. Heute tritt sie in Kraft. Sie gelte bis zum 10. November, um das Land gut durch die Herbstferien zu bringen, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs. Darin werden die 2G-Regelungen ausgeweitet, was vor allem Dienstleistungen, Gastronomie und Events betrifft. Außerdem: "Wir haben uns mit dem Bund darüber verständigt, die Indikatoren neu zu sortieren. Wir werden ab sofort einen Leitindikator haben - das ist dann die Hospitalisierung, also der Krankenhauswert", sagte Schröder. Dabei seien Neuaufnahmen von Covid-Patientinnen und -Patienten der letzten sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner relevant. Desweiteren treten heute einheitliche Quarantäne-Regelungen in Kraft.

VIDEO: Niedersachsen setzt fortan stärker auf 2G-Regel (6 Min)

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

SH: 206 neue Fälle - Inzidenz bei 34,5

In Schleswig-Holstein sind 206 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 94; Vorwoche: 199). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 34,5 (Vortag: 34,4; Vorwoche: 40,5). Am höchsten ist die Inzidenz weiterhin in Neumünster mit 90,1, wo sie noch einmal kräftig anstieg (Vortag: 78,8). Den niedrigsten Wert verzeichnete Schleswig-Flensburg mit 12,3. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 keine neuen Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt weiter bei 1.681.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Neuer NDR.de Live-Ticker startet

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Mittwoch, 22. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.