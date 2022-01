Stand: 16.01.2022 06:55 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland über 500

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 16. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern zum Nachlesen im Blog von Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.449 in Niedersachsen , 1.551 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 52.504 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz erstmals über 500

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt erstmals über 500

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet erneut einen Höchstwert bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Demnach liegt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh bei 515,7 - und damit erstmals über der Schwelle von 500. Am Vortag hatte der Wert bei 497,1 gelegen, vor einer Woche bei 362,7 (Vormonat: 422,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 52.504 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 78.022 Ansteckungen gewesen, am vergangenen Sonntag 36.552. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 47 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 115.619 seit Pandemie-Beginn.

Hamburg: Fehlen Infos über Impfmöglichkeiten?

Impforganisationen beklagen, dass es für Hamburg kein übergeordnetes Informationsangebot gebe. So würden in erster Linie die städtischen Angebote beworben. Zu den übrigen Angeboten verweisen auf der Hamburg-Webseite zum Impfen Links - oft auf Krankenhäuser oder ausgewählte Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung. Privatinitiativen fehlen ganz. In Berlin und Bremen ist das Impfen anders organisiert.

VIDEO: Hamburg hinkt beim Impfen hinterher (3 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

1.551 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 1.551 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag: 3.409 / Vorwoche: 1.200). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht an: von 658,4 auf aktuell 659,6. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 536,8 gelegen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen beträgt unverändert 1.915.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, beträgt wie am Vortag 4,26. In den Krankenhäusern liegen den Angaben zufolge 263 an Covid-19 erkrankte Patienten und damit genauso viele wie am Vortag. Auch die Zahl der Patienten auf Intensivstationen blieb mit 58 gleich, 44 von ihnen werden beatmet.

Durch den Sonntag mit dem NDR.de Corona-Ticker

Schon wach oder immer noch? Wie dem auch sei: Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Sonntag, 16. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.