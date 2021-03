Stand: 06.03.2021 06:30 Uhr Corona-News-Ticker: Selbsttests ab heute im Handel erhältlich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 6. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Verkauf von Corona-Selbsttests im Handel startet

Ergebnisse vom MV-Gipfel werden heute verkündet

MV: Gastronomen demonstrieren in Waren für Perspektive

191 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Der Verkauf von Corona-Selbsttests im Einzelhandel startet heute. Die Schwesterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd bieten nach eigenen Angaben Tests als Aktionsware direkt an der Kasse an. Auch Lidl hat angekündigt, ab heute Schnelltests zur Selbstanwendung zu verkaufen. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am Dienstag beginnen. Auch die Supermärkte von Rewe und Edeka haben das Thema auf dem Schirm. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten. Bei Aldi ist die Abgabemenge der in Deutschland produzierten Tests zunächst auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Sie enthält fünf Tests. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte am 24. Februar die ersten Sonderzulassungen für Tests zur Eigenanwendung durch Laien erteilt. Bislang gibt es sieben Sonderzulassungen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 44,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 44,4 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag lag der Wert der Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 47,0. Es wurden 191 Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag waren es 219, vor einer Woche 260. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg um vier auf 1.325. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden 237 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchen 67 Menschen, 49 mit Beatmung.

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat sich am Freitagabend mit Vertretern der Kommunen, der Wirtschaft und der Sozialverbände zum MV-Gipfel zusammengeschaltet. Die Ergebnisse der Beratungen sollen heute Mittag veröffentlicht werden. Die Beratungen begannen erst am frühen Abend mit großer Verspätung und dauerten mehrere Stunden. Hauptthema war, wie die Beschlüsse des Corona-Gipfels umgesetzt werden sollen. Bund und Länder hatten vereinbart, den Lockdown bis zum 28. März weitgehend zu verlängern, aber in vielen Bereichen vorsichtige Lockerungen zu wagen. Eine Mehrheit aus SPD, CDU und Linkspartei im Landtag in Schwerin unterstützte am Freitagvormittag den Weg. Vor allem der Einzelhandel und die Tourismusbranche, aber auch Landräte, Schüler und Eltern erwarteten vom MV-Gipfel positive Signale.

Niedersachsen will nach den Osterferien an Schulen testen

Nach den Osterferien sollen in Niedersachsen alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal getestet werden. Das hat die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens, die am Freitag im Landtag vereidigt wurde, angekündigt. Zu ihrem Amtsantritt forderte die 52-Jährige einen "Impf-Pakt". Es gehe darum, Perspektiven aus dem Lockdown zu gestalten. Dafür will sie zeitnah alle Beteiligten an einen Tisch holen - darunter Kommunen, Ärzte und Hilfsorganisationen. Ziel sei es "vermeintliche Hürden auf allen Seiten abzubauen". Es brauche die Kraft aller Beteiligten, "damit die Impfungen gegen das Virus landauf und landab schnell passieren".

Gastronomen und Hotelbetreiber wollen heute in Waren für eine Perspektive raus aus der Corona-bedingten Schließung ihrer Betriebe demonstrieren. Unter dem Motto "Die Koffer sind gepackt" wollen sich auf dem Neuen Markt (12.05 Uhr) bis zu 100 Teilnehmer versammeln, sagte Sandra Kallisch-Puchelt, Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Mecklenburgische Seenplatte. "Wir bringen ganz klar die Kritik mit, dass wir wieder vergessen worden sind bei der Ministerpräsidentenkonferenz." Es fehle der Perspektivplan. Nach der Bund-Länder-Konferenz gibt es für Hotellerie noch keinen Termin für einen Neustart. In dem vorgelegten Stufenplan ist zumindest die Außengastronomie als Öffnungsschritt vorgesehen, allerdings erst in einigen Wochen.

Corona-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 6. März hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Freitag: Niedersachsen meldet 948 neue Fälle, Schleswig-Holstein 219, Hamburg 223, Mecklenburg-Vorpommern 198 und das Land Bremen 69 - bundesweit 10.580 Neuinfektionen.