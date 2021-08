Stand: 28.08.2021 12:23 Uhr Corona-News-Ticker: Mehr als 60 Prozent sind vollständig geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 28. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

US-Geheimdienste können Corona-Ursprung nicht klären

Die US-Geheimdienste haben die Hoffnung aufgegeben, aufklären zu können, ob das Coronavirus aus einem chinesischem Labor stammt. Dies gehe nicht ohne Hilfen chinesischer Behörden, heißt es in einem Bericht. Ob das Virus aus einem Labor stamme oder von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sei, sei offen. Beides seien "plausible Hypothesen". US-Präsident Joe Biden sagte, es gebe in China wichtige Informationen über die Entstehung der Pandemie. Regierungsvertreter in China hätten aber von Anfang an internationale Untersuchungen verhindert.

Deutschland: Mehr als 60 Prozent sind vollständig geimpft

Inzwischen sind 60,1 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das hat heute das Bundesgesundheitsministerium bekannt gegeben. Zugleich ist eine zweite runde Marke erreicht: Erstmals sind mehr als 50 Millionen vollständige Impfungen gemeldet worden. Die genaue Zahl: 50.002.224. Am Vortag hatte die Zahl noch bei 49.850.277 gelegen. Knapp 65 Prozent (54 Millionen Menschen) sind mindestens einmal geimpft. Am Freitag wurden bundesweit 213.092 Impfdosen verabreicht (Erst- und Zweitimpfungen).

Hausärzte: "Impfturbo ist definitiv abgeflaut"

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen ist nach Angaben des Hausärzteverbandes deutlich niedriger als in der ersten Hälfte des Jahres. "Der Impfturbo, den wir im Frühjahr und bis zum Juli hinein erlebt hatten, ist definitiv abgeflaut", sagte Bundesvorstandsmitglied Armin Beck den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. "Während einzelne Kolleginnen und Kollegen uns zuvor noch von 300 oder sogar 500 Anfragen wöchentlich berichteten, erhalten viele mittlerweile nur noch zögerliche 30 oder weniger", sagte Beck.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 53,9

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt 837 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das RKI meldete keinen weiteren Todesfall. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landesdurchschnitt auf 53,9 (Vortag: 50,9). Landesweit am höchsten liegt die Inzidenz aktuell in Delmenhorst - mit 103 (Vortag: 95). Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Uelzen, dort liegt er bei 10.

Merkel: Afrika muss rasch mit Impfstoff versorgt werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Kampf gegen das Coronavirus verlangt, den afrikanischen Kontinent rasch mit Impfstoff zu versorgen. Wenn in Deutschland mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft seien und in Afrika zwei Prozent, sei das eine dramatische Ungerechtigkeit. Diese müsse schnell überwunden werden, sagte Merkel. Die Regierungschefin äußerte sich im Rahmen von Beratungen der Initiative "G20 Compact with Afrika".

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert eine "Impfstoff-Offensive" in Afrika. Um möglichst viele Menschen schnell zu impfen, müssten die Anstrengungen verzehnfacht werden, sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehöre eine eigenständige Impfstoff-Produktion in Afrika.

RKI registriert für Deutschland 10.303 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie aktuell bei 72,. Am Vortag hatte der Wert 70,3 betragen, vor einer Woche 51,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10.303 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8.092 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 17 Todesfälle gewesen.

Hamburg: Keine Kontaktnachverfolgung mehr im Einzelhandel

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger müssen von heute an beim Einkaufen keine Kontaktdaten zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen mehr angeben. Das betrifft im gesamten Einzelhandel der Hansestadt sowohl das Hinterlassen der Kontaktdaten auf Papier als auch in digitaler Form wie bei der Luca-App. "Dort verzichten wir darauf, weil wir sagen, es hat nicht den Nutzen, den wir brauchen, wenn wir so eine Maßnahme aufrechterhalten", hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Entscheidung des Senats begründet.

2G-Optionsmodell tritt in Hamburg in Kraft

Von heute an gibt es in Hamburg eine 2G-Option: Publikumseinrichtungen wie Restaurants oder Theater haben die Möglichkeit, Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene anzubieten. Im Gegenzug entfallen dann dort Beschränkungen in Bezug auf Abstandsvorgaben, Testpflicht, Tanzverbot sowie Vorgaben zu Sitzplätzen und Tisch-Anordnung. Geimpfte und Genesene hätten keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen. "Beschränkungen müssen verhältnismäßig sein und dürfen nur so lange erfolgen, wie sie zur Pandemiebekämpfung nötig sind", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zur Begründung.

Weitere Informationen Für Ungeimpfte wird's schwerer: Hamburg startet 2G-Regelung Vieles ist ab heute in Hamburg wieder möglich, wenn man geimpft oder genesen ist - zumindest theoretisch. Ein Überblick. mehr

218 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz stagniert

Binnen 24 Stunden sind 218 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Gestern waren es 207, vor einer Woche 222. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 47,2 (Vortag: 47,4, Vorwoche: 48,8). Die Corona-Infektionsrate unter Ungeimpften in Schleswig-Holstein liegt mehr als elf Mal so hoch ist wie bei Geimpften. Das zeigen Zahlen, die die Landesmeldestelle gestern erstmals ausgewiesen hat. Demnach liegt die Inzidenz unter den Ungeimpften bei 104,2. Bei Geimpften liegt der Wert bei 8,8.

Dänemark: Corona-Tests von ungeimpften Reisenden aus Deutschland

Dänemark hat seine Einreise-Regeln für Deutsche geändert. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich nach der Einreise künftig auf Corona testen lassen. Das teilte das Außenministerium gestern mit. Grund ist, dass Deutschland auf der Infektionskarte der Europäischen Gesundheitsagentur nun nicht mehr als grünes, sondern als gelbes Land eingestuft wird. Die Grenzregion Schleswig-Holstein sei aber nicht von der Regelung betroffen, so das Ministerium. Das bedeutet, dass die Grenzbewohner weiterhin ohne Test über die dänische Grenze fahren können. Die Regelung gilt ab heute.

Weitere Informationen Corona: Dänemark hebt alle Beschränkungen auf Ab dem 10. September gibt es für Menschen in Dänemark keine Einschränkungen mehr. Dafür gilt eine Testpflicht für ungeimpfte Deutscher - aber nicht, wenn sie aus SH kommen. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonnabend, 28. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.