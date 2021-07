Stand: 02.07.2021 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Lockerungen und Verschärfungen in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 2. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse und Nachrichten von gestern finden Sie im Blog von Donnerstag.

Die Hamburger Polizei hat Kontrollen der Corona-Regeln und des Alkoholverbots im Stadtpark an diesem Wochenende angekündigt. "Zum Leidwesen vieler, die sich verantwortungsvoll verhalten, ist der Stadtpark zuletzt durch das aggressive und strafrechtlich relevante Verhalten junger Menschen in den Fokus geraten", erklärte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer gestern. "Gerade gegen diese Krawallmacher werden meine Kolleginnen und Kollegen eine klare Kante zeigen." In den Nächten zu morgen und zu Sonntag gilt in der 150 Hektar großen Grünanlage jeweils zwischen 21 und 6 Uhr ein Alkoholverbot. Besucherinnen und Besucher dürfen dann weder Bier, Wein und sonstigen Alkohol trinken noch dabei haben. Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei den Stadtpark zweimal geräumt. Mehrere Hundert, überwiegend junge Männer hatten nach Angaben von Innensenator Andy Grote (SPD) nicht nur gegen Corona-Regeln verstoßen, sondern auch Straftaten wie Körperverletzungen, Landfriedensbruch und Sexualdelikte begangen.

Hamburg: Tanzveranstaltungen im Freien erlaubt

Angesichts weniger Neuinfektionen treten mit dem heutigen Tag in Hamburg weitere Lockerungen der Corona-Verordnung in Kraft. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind wieder Tanzveranstaltungen erlaubt - allerdings nur draußen und unter strengen Vorgaben. Es dürfen maximal 250 Menschen unter freiem Himmel tanzen, die zudem negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sein müssen. Und registrieren müssen sie sich auch. Ob bereits an diesem Wochenende Tanz-Events stattfinden, ist nach Angaben aus den Bezirksämtern allerdings fraglich.

Eine Erleichterung für viele Menschen dürfte die längere Gültigkeit von Corona-Tests in der Hansestadt sein: PCR-Testergebnisse können nun 72 Stunden lang vorgezeigt werden, die von Antigen-Schnelltests 48 Stunden.

VIDEO: Tanzpartys draußen: Bezirk Altona gibt Flächen frei (3 Min)

52 Neuinfektionen in Niedersachsen, Inzidenz bei 3,3

In Niedersachsen gibt es 52 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Gestern waren es 53, vor einer Woche 43. Wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 2,9 gestern auf 3,3 neue Fälle pro 100.000 Einwohner heute. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion, insgesamt sind es damit 5.769 Todesfälle. Die Kommunen mit der höchsten Inzidenz sind der Landkreis Celle (16,2), die Stadt Wolfsburg (12,1) und der Kreis Stade (11,2).

Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 3,4

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Schleswig-Holstein nach Angaben der Behörden minimal gestiegen: Lag er am Vortag bei 3,3, wird er aktuell mit 3,4 angegeben. Insgesamt ist das Infektionsgeschehen aber stabil: Am Freitag vor einer Woche lag die landesweite Inzidenz bei 3,6. Die Gesundheitsämter meldeten insgesamt 14 laborbestätigte neue Corona-Fälle - gestern waren es 18, vor einer Woche zwölf. Die Zahl der seit dem Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen stieg den Angaben zufolge um zwei auf insgesamt 1.623.

Film ab: Zum Re-Start in den Kinos kamen viele Besucher

Für Betreiber und Kino-Fans im Norden endete gestern eine lange Durststrecke. Den Kino-Restart nutzten bei Regenwetter viele Menschen - auch wenn vielerorts noch recht strenge Corona-Regeln eingehalten werden müssen.

VIDEO: Kinos im Norden öffnen nach Lockdown endlich wieder (3 Min)

NDR.de wünscht einen guten Morgen und einen schönen Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 2. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.