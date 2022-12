Stand: 13.12.2022 08:58 Uhr Corona-News-Ticker: Kulturausgaben 2020 deutlich gestiegen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 13. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Öffentliche Kulturausgaben 2020 deutlich gestiegen

Umfrage: Mehr Homeoffice nach Pandemie erwartet

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 499,8 in Niedersachsen; 299,6 in Schleswig-Holstein ; 201,8 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 228,1

Öffentliche Kulturausgaben 2020 deutlich gestiegen

Bund, Länder und Gemeinden haben im Corona-Jahr 2020 zusammen 14,5 Milliarden Euro für Kultur ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren das fast 16 Prozent oder zwei Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Grund für den starken Ausgaben-Anstieg seien vor allem die Corona-Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern gewesen, hieß es. Mit diesem Sondereffekt waren die Kulturausgaben um 55 Prozent höher als im Jahr 2010. Die Kommunen trugen 2020 mit 5,7 Milliarden Euro (39 Prozent) wie in den Vorjahren den größten Teil der öffentlichen Kulturausgaben. Die Länder finanzierten den Kulturbereich mit 5,6 Milliarden Euro (39 Prozent) und der Bund mit 3,2 Milliarden Euro (22 Prozent). Mit 31 Prozent entfiel der größte Anteil der öffentlichen Kulturausgaben auf den Bereich Theater und Musik, gefolgt vom Bereich Sonstige Kulturpflege (22 Prozent) und Museen, Sammlungen, Ausstellungen (19 Prozent). Das restliche Drittel (28 Prozent) der Ausgaben verteilte sich auf Bibliotheken, Kulturelle Angelegenheiten im Ausland, öffentliche Kunsthochschulen, Denkmalschutz und -pflege, sowie Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten.

Umfrage: Mehr Homeoffice nach Pandemie erwartet

Der Homeoffice-Schub wird einer Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW zufolge in vielen deutschen Unternehmen auch nach der Corona-Pandemie anhalten. Firmen der Informationswirtschaft, zu denen neben der IKT- und der Medien-Branche auch die wissensintensiven Dienstleister zählen, erwarten, dass ein Drittel ihrer Belegschaft mindestens einmal wöchentlich von Zuhause aus arbeiten wird, wie aus der Studie hervorgeht. Vor der Pandemie waren es durchschnittlich zehn Prozent der Beschäftigten. Industrieunternehmen rechnen im Schnitt mit einem Anstieg von zwei Prozent vor auf zehn Prozent nach der Pandemie.

Der Anteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch künftig zeitweise am heimischen Schreibtisch arbeiten, hängt der Umfrage zufolge stark von der Firmengröße ab. Demnach erwarteten Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten in der Informationswirtschaft, dass durchschnittlich die Hälfte ihrer Belegschaft zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten wird, nachdem die Pandemie vorüber ist, erläuterte ZEW-Wissenschaftler Daniel Erdsiek. In Firmen mit 20 bis 99 Beschäftigten liege dieser Anteil bei 38 Prozent und bei kleineren Unternehmen bei 30 Prozent. Für die Studie hat das ZEW rund 1.100 Unternehmen befragt.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 499,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 499,8 (Vortag: 409,3 / Vorwoche: 394,4). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 9.695 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 8.321). Es wurden 30 weitere Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 201,8

In Hamburg wurden laut RKI 969 neue Corona-Fälle registriert (Vorwoche: 985). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 201,8 (Vortag: 189,1 / Vorwoche: 202,3).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 228,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 228,1 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 210,8 gelegen (Vorwoche: 204,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 53.745 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 46.787) und 211 Todesfälle (Vorwoche: 188) innerhalb eines Tages.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 299,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 299,6 (Vortag: 272,6 / Vorwoche: 249,2), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 2.731 neue Corona-Infektionen erfasst (Vorwoche: 2.115).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 13. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

