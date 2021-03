Stand: 10.03.2021 06:08 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburgische Bürgerschaft berät Stufenplan

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 10. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Den Blog vom Dienstag können Sie hier nachlesen.

Die Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen erneut den Landtag in Schwerin. Auf Antrag der Linksfraktion soll in der Aktuellen Stunde zum Auftakt der heutigen Sitzung über die Verteilung der Pandemie-Kosten debattiert werden. Die oppositionelle Linke fordert eine Vermögensabgabe von Milliardären und Mehrfachmillionären in Deutschland, um damit den zur Bekämpfung der Corona-Krise aufgehäuften Berg an neuen Schulden wieder abtragen zu können. Damit sollen die Lasten für Arbeitnehmer begrenzt werden. Allein Mecklenburg-Vorpommern hatte im Vorjahr eine Kreditaufnahme von 2,85 Milliarden Euro beschlossen, um damit den Corona-Schutzfonds zu speisen. Der Bund machte den Angaben zufolge im Vorjahr Schulden im Umfang von 241 Milliarden Euro.

247 neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Schleswig-Holstein wieder gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 247 neue Fälle gemeldet, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Dienstag waren es noch 97 Neuinfektionen, am Mittwoch vergangener Woche 187. Zehn weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 46,2 Ansteckungen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 46,4).

Hamburgische Bürgerschaft berät über Stufenplan

Die neue Corona-Eindämmungsverordnung des Senats steht heute als einziger Tagesordnungpunkt auf der Agenda einer Sondersitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Die rot-grüne Regierung hatte die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns bis Ende März und einem Stufenplan für Lockerungen eins zu eins umgesetzt. Bei der letzten Bürgerschaftssitzung vor zwei Wochen hatten sich mit Ausnahme der AfD alle Fraktionen angesichts steigender Infektionszahlen und Risiken durch Virusvarianten für eine Fortsetzung des Lockdowns ausgesprochen. Die Sondersitzung war gemeinsam von SPD, Grünen und CDU beantragt und mit großer Mehrheit beschlossen worden, obwohl in den Frühjahrsferien meist Sitzungspause herrscht.

Tourismus in Schleswig-Holstein: Analyse von Buchholz

Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus und mögliche Perspektiven für dieses Jahr berichtet heute Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, will der FDP-Politiker die Situation der für den Norden besonders wichtigen Branche analysieren. Derzeit ist noch offen, wann Hotels, Ferienwohnungen und Urlauberzentren für Touristen wieder öffnen können. Am 22. März beraten Bund und Länder darüber. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich in den vergangenen Tagen wiederholt optimistisch für eine Öffnung zu Ostern gezeigt. Die Branche selbst betont immer wieder, Beherbergungsbetriebe seien kein Pandemietreiber.

Covid-Spätfolgen bei Kindern - Ärzte sind alarmiert

Immer häufiger behandelt Kinderarzt Sebastian Groth Kinder mit psychischen Problemen. Für ihn ein Alarmsignal.

VIDEO: Corona: Kinder- und Jugendärzte warnen vor Spätfolgen (3 Min)

Auf Hiddensee wird heute geimpft

Auf der Insel Hiddensee sollen heute mehr als 120 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Dazu wird nach Angaben des Landkreises morgens ein mobiles Impfteam mit der Fähre übersetzen und in Zusammenarbeit mit dem Inselarzt in dessen Praxis impfen. Zu den Berechtigten zählen neben Menschen mit höchster Impfpriorität - also etwa Menschen ab 80 Jahren oder medizinisches Personal mit hohem Risiko - auch Teile des Schul- und Kitapersonals, wie Heiko Gernetzki, Leiter des Stralsunder Impfzentrums, erklärte.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 97 in Schleswig-Holstein, 354 in Niedersachsen, 203 in Hamburg, 206 in Mecklenburg-Vorpommern und 61 in Bremen.