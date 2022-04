Stand: 26.04.2022 15:51 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg streicht Hotspot-Regeln zum 30. April

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 26. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Aus für Hotspot-Regeln besiegelt

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat das Ende der noch verbliebenen Corona-Hotspot-Beschränkungen ab Donnerstag offiziell beschlossen. Damit fällt zum Beispiel 2G plus in Clubs und Diskotheken weg, ebenso die Maskenpflicht in Theatern, Kinos und Museen, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach einer Kabinettssitzung sagte. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen die Hotspot-Regelung war am Freitag bereits die Maskenpflicht beim Einkaufen gefallen. Von diesem Donnerstag an gilt in Mecklenburg-Vorpommern nun nur noch der sogenannte Basisschutz, den das Bundesinfektionsschutzgesetz vorsieht: Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen, wenn vulnerable Gruppen gefährdet seien. Nach Dreses Worten müssen zudem ungeimpfte Besucher in Krankenhäusern und Pflegeheimen in MV auch weiterhin einen Negativtest vorlegen.

Weniger Corona-Tests in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Tests ist in Niedersachsen nach Regierungsangaben deutlich zurückgegangen. In der vergangenen Woche wurden 128.000 sogenannte Bürgertests gemacht, in der Woche davor waren es noch mehr als eine Million Tests gewesen, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD sagte. Es gebe derzeit noch rund 4.300 Teststellen im Bundesland. Seit Anfang April sind in Niedersachsen - wie bundesweit - viele Testpflichten entfallen.

Rattenfänger-Freilichtspiel wird wieder in Hameln aufgeführt

Nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wird das Theaterstück über die Rattenfänger-Sage in diesem Sommer wieder in der Hamelner Innenstadt aufgeführt. Premiere für das "Rattenfänger-Freilichtspiel" auf der Terrasse vor dem Hochzeitshaus ist am 15. Mai, wie die Stadt Hameln mitteilte. Bis zum 18. September gibt es dort jeweils sonntags um 12 Uhr kostenlose Vorstellungen. "Wir blicken der neuen Saison erwartungsvoll entgegen", teilten die Spielleiter Michael Bräunig und Christian Fölsch mit. "Zwei Jahre waren nicht nur für die Kinder eine lange Pause, da müssen sich alle erst einmal wieder zusammenraufen." Die Proben für Kinder und Jugendliche beginnen morgen.

Ministerin Behrens: Corona-Lage in Niedersachsen unter Kontrolle

Viele Corona-Regeln sind aufgehoben, eine Art normaler Alltag stellt sich ein. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat bei der letzten Corona-Pressekonferenz erneut Bilanz gezogen - und einen Ausblick auf den Sommer und den Herbst gegeben. Demzufolge sollen sowohl Arztpraxen als auch die mobilen Impfteams den Sommer über weiter Immunisierungen anbieten, sagte Behrens. Es bedürfe einer Art Grundlast, damit man im Herbst vorbereitet sei, sollte sich das Infektionsgeschehen, etwa aufgrund einer neuen Variante des Coronavirus, wieder verschlechtern. Derzeit allerdings seien die Inzidenzen zwar weiterhin sehr hoch, die Lage etwa in den Krankenhäusern aber unter Kontrolle.

In Hamburg entfallen zum 30. April weitere Corona-Maßnahmen

Hamburg beendet den sogenannten Hotspot-Status und die damit verbundenen Corona-Maßnahmen. Aus Sicht des rot-grünen Senats gebe es keinen Anlass mehr, die Sondersituation nach dem Infektionsschutzgesetz zu verlängern, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Damit entfallen zum 30. April sowohl die Maskenpflicht in Innenräumen und im Einzelhandel als auch die 2G-Plus-Zugangsregel bei Tanzveranstaltungen. Laut Tschentscher bleibt jedoch eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und bei vulnerablen Gruppen. Der Bürgermeister begründete den Schritt mit einer guten Entwicklung und dem Rückgang der Corona-Patienten in den Kliniken. Auch an den Schulen falle die Maskenpflicht, die Zahl der verpflichtenden Corona-Tests werde von wöchentlich drei auf zwei reduziert, sagte Tschentscher.

Neben Mecklenburg-Vorpommern war Hamburg das einzige Bundesland, das über einen Bürgerschaftsbeschluss von der Hotspot-Regel im Infektionsschutzgesetz Gebrauch gemacht hat. In den anderen Bundesländern war die Maskenpflicht - mit Ausnahme von Bussen und Bahnen und in besonders zu schützenden Einrichtungen - bereits am 1. April weggefallen.

3.594 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz steigt wieder

In Hamburg sind 3.594 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Am Montag waren es 1.156, am Dienstag vor einer Woche 1.540. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist wieder angestiegen. Sie liegt jetzt bei 1.213,1 Neuinfektionen. (Vortag: 1.130,9; Vorwoche: 1.057,7).

Weniger Alkohol-bedingte Unfälle wegen Corona

Vor allem wegen der Corona-Pandemie hat es in Deutschland weniger Alkohol-bedingte Unfälle gegeben. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Jahrbuchs Sucht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Weil Gaststätten zeitweilig geschlossen waren und zahlreiche Volksfeste sowie Veranstaltungen ausfielen, fehlten damit Gelegenheiten, um außer Haus Alkohol zu trinken. Die Zahl der Alkoholunfälle ging im Jahr 2020 daher deutlich um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, was sich laut DHS auf das veränderte Mobilitätsverhalten während der Pandemie zurückführen lässt. Deutschland bleibe im internationalen Vergleich aber weiterhin ein "Hochkonsumland für Alkohol".

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 1.336,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 25.318 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 1.336,5 und ist damit gestiegen - am Montag betrug der Inzidenz-Wert noch 1.066,0. Das RKI registrierte 68 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 8.633.

* Hinweis: Niedersachsen meldet am Wochenende und an Feiertagen keine Neuinfektionszahlen mehr, sondern sammelt die Daten und stellt sie erst dienstags zur Verfügung. Deshalb wirkt die Zahl zunächst ungewöhnlich hoch.

Zurück ins Büro: Wie können sich Risikogruppen schützen?

Bei Menschen, die zur Hochrisikogruppe gehören, funktioniert die Covid-19-Schutzimpfung nicht immer richtig. Sie reagieren deutlich langsamer auf die Impfung. Die Zahl der Antikörper nimmt zudem schneller wieder ab. Neben weiteren Auffrischimpfungen sind Maßnahmen wie Hygiene, Abstand, konsequentes Masketragen hilfreich. Was aber ist mit der Arbeit? Besteht für vulnerable Gruppen ein Recht auf Homeoffice oder was können sie tun, um sich zu schützen?

Mecklenburg-Vorpommern schafft Testpflicht an Schulen ab

Die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommerns müssen sich künftig nicht mehr drei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen. Ab kommenden Freitag ist das laut Bildungsministerium nur noch bei Symptomen notwendig. Wer unter Corona-typischen Symptomen wie Husten, Fieber oder Schnupfen leidet, soll sich dann künftig zu Hause testen. Die Tests dafür verteilt die Schule. Mit der Lockerung entfällt von Freitag an auch die Testpflicht vor den Prüfungsklausuren zum Abitur und zur Mittleren Reife für rund 11.500 Jugendliche. Lediglich vor der ersten Abiturprüfung im Fach Deutsch am Mittwoch müssen sich noch einmal alle Abiturienten testen.

Viele Nachmeldungen: Bundesweite Inzidenz steigt deutlich

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf über 900 gestiegen: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Morgen mit 909,1 an. Am Vortag hatte er bei 790,8 gelegen, vor einer Woche bei 669,9. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden liegt bei 136.798 - nach 20.084 am Vortag und 22.483 vor einer Woche. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Tag der Woche Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Hamburger Linke für öffentliche Aufarbeitung der Corona-Regeln

Ende April ist auch in Hamburg erst einmal Schluss mit den allermeisten Corona-Regeln. Vor allem die Opposition im Hamburger Rathaus will Bilanz ziehen und die getroffenen Entscheidungen aufarbeiten, wie eine Anfrage von NDR 90,3 bei den Fraktionen ergab. Am weitesten geht die Hamburger Fraktion der Linken: Sie unterstützt die Idee einer Enquete-Kommission - also einer öffentlichen Aufarbeitung der Corona-Krise durch die Bürgerschaft mithilfe von Fachleuten.

Corona-Podcast: Sonderfolge über Wissenschaftskommunikation

In der Coronavirus-Pandemie hängt das Verhalten der Menschen eng mit ihrer Risiko-Wahrnehmung zusammen. Psychologie und Kommunikationswissenschaft kennen diesen Begriff schon sehr lange und haben ihn gut erforscht. Wie nehmen wir die Bedrohung durch das Coronavirus und seine Varianten wahr? Warum haben ganz grundlegende Informationen viele nicht erreicht - Fehlinformationen aber schon? Wie ist es zu erklären, dass die Impfkampagnen in anderen Ländern viel besser funktioniert haben als in Deutschland? Und welche Lehren aus der Pandemie können wir für den Umgang mit der Klimakrise ziehen? In einer Sonderfolge des Coronavirus-Update spricht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig darüber mit den Kommunikationswissenschaftlerinnen Cornelia Betsch und Mirjam Jenny von der Universität Erfurt. Die neue Podcast-Folge wird am späten Nachmittag veröffentlicht.

Inzidenz in Schleswig-Holstein gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 1.345,6 gestiegen (Vortag: 1.126,4; Vorwoche: 727,7). Es wurden 8.094 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 390; Vorwoche: 739). 542 Covid-19-Patientinnen und Patienten werden in Kliniken des Landes behandelt, 51 von ihnen auf einer Intensivstation und 21 beatmet. Es wurden 11 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,56 (Vortag: 5,22). Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen haben der Kreis Ostholstein (1.828,9) und die Stadt Lübeck (1.818,0). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Wert von 601.

