Corona-News-Ticker: Habeck plädiert für Nachschärfen der Maßnahmen

Habeck plädiert für Nachschärfen der Corona-Maßnahmen

Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck spricht sich für ein Nachschärfen der Corona-Maßnahmen aus. "Ich bin mir sicher, dass Clubs und Diskotheken schließen werden", sagt der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Zudem müssten Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduziert werden. Es werde noch nicht alles lahmgelegt werden, "aber wir müssen sicherlich nachschärfen in den Maßnahmen." Mit einem Lockdown, in dem auch Schulen und Kitas geschlossen und Kulturveranstaltungen gestrichen würden, solle man nicht leichtfertig umgehen. "Wenn wir schlau sind, dann machen wir differenzierte Maßnahmen, wie ich das eben gesagt habe. (...) Und wenn wir das früh ansetzen und konsequent ansetzen, wenn wir das Tragen von FFP2-Masken konsequent anwenden, dann bleibt uns anderes hoffentlich erspart." Er gehe davon aus, dass dies Gegenstand der Bund-Länder-Beratungen am Dienstag sein und für Januar verabredet werde.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte das Einschränken von Kontakten dringend angemahnt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte einen harten Lockdown noch vor Weihnachten ausgeschlossen.

Unimedizin Greifswald behandelt nur noch Notfälle

An der Universitätsmedizin Greifswald können von heute an nur noch Notfälle behandelt und Patienten operiert werden, die lebensbedrohlich erkrankt sind. 26 Prozent aller Intensivbetten müssten mittlerweile für schwer an Covid-Erkrankte vorgehalten werden. Alle schweren Verläufe und Todesfälle auf der Intensivstation betreffen nach Angaben der Klinik ungeimpfte Frauen und Männer oder hochbetagte und mehrfach vorerkrankte Menschen. Die Lage sei dramatisch, so Krisenstab-Leiter Klaus Hahnenkamp, besonders für mögliche Unfallopfer mit Verletzungen und andere Schwerkranke.

Kliniken dürfen Patienten wegen Maskenverweigerung rauswerfen

Wer als Patient gegen die Corona-Regeln in einer Rehaklinik verstößt, muss damit rechnen, seine Behandlung vorzeitig beenden zu müssen. In bestimmten Fällen seien vorzeitige Patientenentlassungen in Ordnung, sagte die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (Degemed), Julia Peters. Dies könne der Fall sein, wenn sich Patienten nicht an die Hausregeln halten oder andere Patienten gefährden. Die "Neue Deister-Zeitung" (Springe) hatte Anfang Dezember berichtet, dass in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Gruppe Patienten "trinkend und schmusend" bei einem verbotenen Spieleabend erwischt worden sei. Nach Angaben der Deister-Weser-Kliniken wurden neun Patienten entlassen, weil sie gegen Corona-Regeln verstoßen hatten. Sie hätten sich mit mehr Personen als erlaubt und ohne Masken in einem Aufenthaltsraum getroffen, um ein Brettspiel zu spielen, sagte Kliniksprecherin Silvia Schilling. Dem Fachverband Degemed liegen keine Zahlen zu Klinikverweisen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln vor.

Besonderes Gedenken an Corona-Tote in Schleswig-Holstein

Sie wollen an die Verstorbenen der Corona-Pandemie erinnern und ein Signal für Hoffnung und Zusammenhalt der Gesellschaft geben: Bei einer landesweiten Aktion am vierten Advent haben mehrere Feuerwehren ihre Drehleitern auf 30 Meter ausgefahren - im Korb jeweils Musiker, die das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" spielten. Die Idee dazu kam von der Feuerwehr Schwarzenbek. Auch der Gemeindewehrführer aus Pinneberg, Claus Köster, hörte davon und organisierte das Gedenken in seinem Kreis. 1.856 Menschen sind in Schleswig-Holstein bislang an oder mit dem Coronavirus verstorben, wie die Landesbehörden bestätigten.

Krankenhausgesellschaft warnt vor fünfter Welle mit Omikron

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) vor einer weiteren Eskalation der Situation in deutschen Krankenhäusern. "Diese fünfte Welle würde uns nach den Berechnungen der Wissenschaftler treffen, noch bevor die aktuell hohe Belegung auf den Intensivstationen deutlich gesunken ist. Wir sehen in Großbritannien und Dänemark, dass durch die hohen Infektionszahlen auch deutlich mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen Corona-bedingt ausfallen. Noch mehr schwerkranke Patienten und zeitgleich massive Personalausfälle wären eine weitere Eskalation der Situation, die über das bisherige hinausgeht", sagt der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß der Zeitung "Rheinische Post". Die Regelversorgung in den Kliniken müsste dann noch stärker und auch deutschlandweit eingeschränkt werden, um zumindest die dringlichsten Notfälle auch jenseits von Corona versorgen zu können.

Kritik an Aufhebung der Unterrichts-Präsenzpflicht in Niedersachsen

Die Präsenzpflicht an Niedersachsens Schulen vor den Weihnachtsferien wird zur Eindämmung des Coronavirus ab heute aufgehoben. Kritik kommt vom Schulleiterverband Niedersachsen (SLVN) und der Lehrergewerkschaft VBE. SLVN-Geschäftsführer René Mounajed sagte, die Situation sei für Schulen nicht planbar. Die Entscheidung, ob die Kinder zur Schule gehen oder nicht, müssten eigentlich die Politiker treffen. Sie werde nun auf die Eltern abgewälzt. Der Verband hätte sich vom Ministerpräsidenten und vom Kultusminister eine klare Entscheidung gewünscht. Die jetzt beschlossene Lösung sei die schlechteste aller Möglichkeiten, hieß es vom VBE. Nun kämen wieder Chaos-Tage mit halben Klassen und nicht planbarem Unterricht auf die Schulen zu. Die Ferien beginnen in Niedersachsen offiziell erst am Donnerstag. Von heute an können Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern aber bereits vom Unterricht befreit werden. Einen Anspruch auf Distanzlernen gibt es nicht. Der erste Schultag nach den Ferien ist der 10. Januar.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 177,1

Das Robert Koch-Institut hat heute früh auch die aktuellen Corona-Zahlen für das Bundesland Niedersachsen gemeldet. Demnach sind 677 neue Corona-Fälle registriert worden - nach 1.676 gestern. Am vergangenen Montag waren aus Niedersachsen wegen technischer Probleme keine Zahlen veröffentlicht worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt den Angaben zufolge aktuell bei 177,1 (Vortag: 173,8). Mit drei weiteren bestätigten Todesfällen stieg die Gesamtzahl auf 6.685 seit Pandemie-Beginn vor knapp zwei Jahren.

RKI registriert bundesweit 16.086 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 316,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutschlandweit nach einer längeren Abwärtstendenz erstmals wieder im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 316,0 an. Am Vortag hatte der Wert bei 315,4 gelegen, vor einer Woche bei 389,2 (Vormonat: 386,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.086 neue laborbestätigte Corona-Fälle. Vor genau einer Woche waren es 21.743 Ansteckungen gewesen, gestern 29.348. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden zudem 119 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen in Deutschland verzeichnet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 108.352.

Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wird Großbritannien von der Bundesregierung von heute an wieder als Virusvariantengebiet eingestuft. Das hatte das Robert Koch-Institut am Sonnabend bekannt gegeben. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland erheblich eingeschränkt. Fluggesellschaften dürfen nun im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von Großbritannien nach Deutschland befördern. Die Regel gilt auch für den Bahn- und den Schiffsverkehr. Für Einreisende aus Virusvariantengebieten gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden. Großbritannien war schon im Mai von Deutschland als Virusvariantengebiet eingestuft worden, Anfang Juli folgte jedoch eine Herabstufung.

229 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gestiegen - auf 168,2 je 100.000 Einwohner pro Woche. Am Vortag waren es 167,5, vor einer Woche 162,4. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, wurden 229 laborbestätigte Neuansteckungen gemeldet. Am Vortag waren es 557, vor einer Woche 220. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein werden 56 Covid-Patienten behandelt.

Expertenrat für Kontaktbeschränkungen - morgen Bund-Länder-Beratung

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung empfiehlt die Einführung weiterer Kontaktbeschränkungen für die Bürger in den kommenden Tagen. Das geht aus einem gestern veröffentlichen Beschluss des Gremiums hervor. Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens müssten vorbereitet werden. Zur Begründung für seine Empfehlung verwies der Rat auf die als besonders infektiös geltende Omikron-Virusvariante, die eine "neue Dimension" in das Pandemie-Geschehen bringe. Es sei eine erhebliche Überlastung der Krankenhäuser zu erwarten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte gestern in einem ARD-Interview erklärt, es solle in Deutschland keinen "Lockdown - so wie in den Niederlanden, vor Weihnachten" geben. Er ließ aber offen "was über die Feiertage möglich ist". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbarten für morgen eine Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen gegen Omikron.

Ab morgen FFP2-Maskenpflicht in Niedersachsen

In Niedersachsen soll ab morgen eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Einzelhandel gelten. Darauf hatte sich die Landesregierung am Wochenende verständigt. Es soll dabei keine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Läden geben. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die vergangene Woche vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippte 2G-Regel in niedersächsischen Geschäften.

