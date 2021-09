Stand: 17.09.2021 06:04 Uhr Corona-News-Ticker: Erster Prozess um Ansteckungen in Ischgl

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am vierten Tag in Folge gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) heute früh den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bundesweit mit 74,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 76,3 gelegen, am vergangenen Freitag bei 83,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI außerdem 11.022 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden (Vortag: 12.925 / Vorwoche: 12.969). Deutschlandweit wurden zudem 20 weitere Todesfälle verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie sind demnach hierzulande 92.857 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Wien: Erster Prozess um Corona-Ansteckungen im Skiort Ischgl

Die Ausbreitung des Coronavirus im Tiroler Skiort Ischgl und die teils tödlichen Folgen für Touristen werden heute erstmals von einem Gericht behandelt. Die Witwe und der Sohn eines an Covid-19 gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz. Vor dem zivilrechtlichen Prozess im Wiener Landesgericht hat die beklagte Republik Österreich jede Schuld von sich gewiesen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass schon heute ein Urteil gefällt wird. Weitere Klagen werden in den kommenden Wochen verhandelt.

Ischgl gilt als Beispiel für eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus, seit der Ski- und Partyort im März 2020 wegen steigender Fallzahlen plötzlich geschlossen wurde und Touristen - darunter viele Deutsche - plötzlich abreisen mussten. Aus Sicht der Kläger trug die von den Behörden schlecht organisierte Evakuierung zu einem Chaos mit weiteren Infektionen bei, die dann von Rückkehrern in viele Länder weitergetragen wurden. Insgesamt haben sich nach eigenen Angaben mehr als 6.000 Menschen aus 45 Ländern im vergangenen Jahr in Ischgl und anderen Tiroler Urlaubsorten mit dem Coronavirus angesteckt.

206 Corona-Neuinfektionen in SH - Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erstmals seit einiger Zeit leicht gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 40,4 - nach 40,2 am Mittwoch. Eine Woche zuvor hatte die Landesmeldestelle sie mit 46,9 angegeben. Innerhalb eines Tages wurden 206 neue Corona-Fälle gemeldet, wie aus den Daten vom Donnerstagabend hervorgeht. Tags zuvor waren es 230, am Donnerstag der vergangenen Woche 203. Es wurden seit Mittwoch vier weitere Corona-Todesfälle registriert. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiterhin in Neumünster mit 77,6 am niedrigsten nun in Schleswig-Flensburg mit 21,2.

Corona-Studie: Kinder stoßen weniger Aerosole aus als Erwachsene

Kinder sind in der Corona-Pandemie viel weniger ansteckend als Erwachsene, denn sie stoßen weniger Aerosole aus. Das ist das Ergebnis einer Studie der Charité Berlin, die morgen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf vorgestellt wird. In mehreren Laborexperimenten kam heraus, dass zum Beispiel beim Sprechen Kinder fast sechs Mal weniger Partikel ausstoßen als Erwachsene. Laut den Verfassern der Studie sind die wissenschaftlichen Erkentnisse geeignet, die Vorsichtsmaßnahmen in Kitas und Schulen besser auszutarieren.

Forstrock in Jamel startet: Kein Camping, keine Workshops, 3G-Regel

Nach einer Corona-Pause im vergangenen Jahr findet das diesjährige Festival Jamel rockt den Förster mit einigen Abstrichen statt. 450 Tickets habe man für die Konzerte heute und morgen verkauft, die erste Marge sei hierbei innerhalb von zwei Minuten vergriffen gewesen, sagt die Organisatorin Birgit Lohmeyer, die mit der inzwischen bundesweit bekannten Veranstaltung ein Zeichen für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Neonazis setzen will. Wegen der Pandemie sind in diesem Jahr weniger Gäste zugelassen, es sind keine Übernachtungen erlaubt, es gibt keine Workshops und zudem gilt die sogenannte 3G-Regel. Besucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Das Programm ist wie üblich noch geheim. In den vergangenen Jahren hieß das Festival, das sich gegen die starke Neonaziszene in Jamel einsetzt, schon große deutsche Bands wie die Ärzte, die Toten Hosen und die Beatsteaks willkommen. Zum ersten Mal fand es im Jahr 2007 statt.

Stadt Rostock: Corona-Ampel auf "Grün" - Maskenpflicht in Schulen entfällt

Nachdem die Corona-Ampel fünf Tage in Folge wieder auf "Grün" steht, werden in der Hansestadt die vorgesehenen Erleichterungen in Kraft gesetzt. Wie die Stadtverwaltung gestern berichtete, sind von heute an der Mund-Nasen-Schutz in Schulen und Horten nicht mehr zwingend erforderlich. Auch die erweiterten Testpflichten in zahlreichen Betrieben entfallen. Dies gelte insbesondere bei Dienstleistungen im Heilmittelbereich oder bei Friseuren sowie in Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagel-, Sonnen, Fitness- oder Tattoostudios. Auch Restaurants, Clubs, Diskotheken, Theater oder Kinos können ungetestet besucht werden.

