Stand: 06.12.2021 06:03 Uhr Corona-News-Ticker: An Universität Hamburg gilt jetzt 2G

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 6. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Universität Hamburg wechselt in 2G-Lehrbetrieb

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.053 in Niedersachsen , 246 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut den heute früh veröffentlichten aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb von 24 Stunden leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt demnach bei 441,9. Zum Vergleich: Gestern hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 452,4 (Vormonat: 183,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 27.836 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 29.364 Ansteckungen gewesen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 81 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verzeichnet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 103.121. Ein aktueller Wert für die Hospitalisierung, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner, wird nach dem Wochenende erst voraussichtlich im Laufe des Vormittags veröffentlicht. Zuletzt lag er am Freitag bundesweit bei 5,52. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Universität Hamburg wechselt angesichts steigender Corona-Zahlen heute in den 2G-Lehrbetrieb. Damit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Ungeimpften solle bei Bedarf aber ein Ersatzangebot gemacht werden, teilte die Hochschule mit. Den Lehrenden sei nach wie vor selbst überlassen, ob sie ihre Veranstaltungen in Präsenz, digital oder hybrid umsetzen wollen. Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen, wie etwa Labortätigkeiten, können den Angaben zufolge vorerst weiter unter 3G-Vorgaben stattfinden - also geimpft, genesen oder frisch negativ getestet. Die Universität Hamburg zählt mit ihren derzeit fast 45.000 Studierenden und rund 14.800 Beschäftigten - darunter 673 Professorinnen und Professoren - zu den größten Hochschulen Deutschlands.

Bremen verschärft Corona-Regeln

Im Stadtstaat Bremen tritt mit Wochenbeginn eine neue Corona-Verordnung mit mehreren Verschärfungen in Kraft. Ungeimpfte dürfen sich dann nur mit dem eigenen Hausstand und zwei weiteren Personen eines anderen Hausstandes treffen. In der derzeitigen Warnstufe 2 dürfen nur Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel einkaufen, ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. In den Schulen muss künftig in allen Jahrgängen eine Maske getragen werden - bislang waren die Grundschulen ausgenommen. Bremen übernimmt damit die Bund-Länder-Beschlüsse von vergangener Woche.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 143,7

Die Corona-Wochen-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein wieder leicht von 142,1 auf jetzt 143,7 gestiegen. Zuvor war der Wert, der die erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, mehrere Tage in Folge gesunken. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut (RKI) noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Landesbehörden registrierten 246 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Am gleichen Tag vor einer Woche waren es 224 Neuansteckungen gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt weiterhin 3,26. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen. 184 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt. Davon befanden sich 54 auf den Intensivstationen; 32 dieser Schwerkranken mussten beatmet werden.

Maßnahmen für viele Pflegeheime nicht ausreichend

Die Vorgaben der Politik reichen vielen Pflegeheimen nicht aus. Sie wünschen sich ein einheitliches Vorgehen der Behörden. Flächendeckende Tests für alle Bewohner und vorübergehende Besuchsverbote sind dabei selbstergriffene Maßnahmen, wie ein Blick nach Niedersachsen zeigt.

VIDEO: Pflegeheime weiten Corona-Schutzmaßnahmen freiwillig aus (4 Min)

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen, einen schönen Nikolaustag und herzlich willkommen in der neuen Woche! NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 6. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.