Corona-News-Ticker: 2G im Einzelhandel entfällt heute in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 9. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Schleswig-Holstein: 2G-Regel im Einzelhandel gilt nicht mehr

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.304 in Schleswig-Holstein , 17.626 in Niedersachsen

RKI meldet 234.250 Neuinfektionen - bundesweite Inzidenz steigt auf 1.450,8

Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet keine Überlastung der Kliniken

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) geht davon aus, dass die Kliniken die Omikron-Welle gut bewältigen. "Ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens", sagte Vorstandschef Gerald Gaß der "Bild"-Zeitung. Die aktuellen Corona-Maßnahmen hätten "deutlich dazu beigetragen, dass die befürchtete Welle weniger hoch war als befürchtet". Sie sollten gelten bis zum Höhepunkt der Omikron-Welle, den die Bundesregierung in ein bis zwei Wochen erwartet. Danach könne die Politik "ohne Zweifel schrittweise Lockerungen für die kommenden Wochen ins Auge fassen". Andere Experten halten eine Überlastung des Gesundheitssystems dagegen weiter für möglich. So hatte die Infektiologin Jana Schroeder (Stiftung Mathias-Spital, Rheine) kürzlich auf noch etwa drei Millionen ungeimpfte ältere Menschen verwiesen, die schwer erkranken könnten.

Niedersachsen meldet 17.626 Neuinfektionen

Niedersachsen verzeichnet laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 17.626 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 14.601, vor einer Woche 10.937. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen neuen Höchstwert und beträgt nun 1.180,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Der Wert am Vortag lag bei 1.169, vor einer Woche betrug er 972,4. 16 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Hausärzte fordern Plan für Ausstieg aus Corona-Maßnahmen

Der Hausärzteverband hat von der Bundesregierung einen Plan für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen verlangt. "Die Politik muss bereits jetzt ein Konzept entwickeln, wie die Öffnungsschritte konkret aussehen sollen", sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Was nicht passieren darf, ist, dass hektisch uneinheitliche und nicht durchdachte Lockerungsmaßnahmen beschlossen werden." Aktuell seien in den Praxen zwar mehr Corona-Patienten, aber die Verläufe seien deutlich milder. Weigeldt kritisierte zugleich die unklare Datenlage, vor allem in den Krankenhäusern. "Wir wissen in der Regel nicht, wie viele der Hospitalisierten aufgrund ihrer Corona-Infektion eingeliefert wurden und bei wie vielen es sich um einen Nebenbefund handelt", sagte er. "Leider können wir uns auf diese Daten bei der Bewertung der Situation nicht verlassen.Nach zwei Jahren Pandemie ist das ernüchternd."

In Schleswig-Holstein treten heute mit der neuen Corona-Verordnung einige Lockerungen in Kraft. So entfällt die 2G-Regel im Einzelhandel - die Maskenpflicht bleibt. In der Gastronomie entfällt künftig die Sperrstunde. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gilt die 2G-Regel im Einzelhandel noch bis einschließlich Freitag. In Niedersachsen ist die Regelung bereits abgeschafft.

RKI meldet 234.250 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1.450,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 234.250 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 25.752 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 208.498 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1.450,8 von 1.441,0 am Vortag. 272 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.215. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 11,52 Millionen Corona-Infektionen registriert.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Aktuell liegt sie bei 885,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert bei 868,9 gelegen, vor einer Woche bei 895,0. Binnen eines Tages wurden 14 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Zuletzt wurden in Schleswig-Holstein 5.304 bestätigte Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 5.207. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - liegt aktuell bei 5,15 und damit niedriger als eine Woche zuvor (5,60).

Norddeutsche buchen wieder mehr Urlaubsreisen

Immer mehr Menschen haben Fernweh, aber auch ein Sicherheitsempfinden. Dafür gibt es verschiedene Stornierungsmöglichkeiten. Die Preise für die Reisen haben allerdings deutlich angezogen. Besonders beliebte Ziele sind der Mittelmeerraum, die Malediven und die Dominikanische Republik.

