"Constructive Journalism Day": Besserer Journalismus in Krisenzeiten Stand: 29.11.2022 06:04 Uhr Rund 100 Journalistinnen und Journalisten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen heute beim Constructive Journalism Day 2022 (#CJD22) von NDR Info und der Hamburg Media School darüber diskutieren, was Journalismus in Krisenzeiten leisten kann.

"Es geht darum, wie wir unsere journalistische Arbeit noch besser machen können", sagte Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und NDR Chefredakteur. "Konstruktiv oder auch lösungsorientiert zu bleiben im Journalismus ist seit vielen Jahren Thema in zahlreichen Redaktionen überall auf der Welt, nicht nur bei uns", sagte Feuerbacher bei NDR Info im Dialog. "Wir wollen das ganze Bild zeigen und nicht nur über Probleme berichten, sondern auch über die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um Lösungsansätze und Verbesserungsvorschläge im Angesicht der aktuellen Krisen, Kriege und Katastrophen zu finden."

Unabhängig und kritisch statt "Wohlfühl-Journalismus"

Dieser journalistische Ansatz sei "keine Suche nach guten Nachrichten, nach etwas 'Nettem' oder einer Form des 'Wohlfühl-Journalismus'", sagte Feuerbacher. Es gehe vielmehr um unabhängigen und kritischen Journalismus, der beide Seiten der Realität abbildet: ihre Herausforderungen, aber auch die Menschen, die sich auf die Suche nach Lösungen für die Probleme der Gegenwart gemacht haben.

Dies sei gerade für junge Menschen wichtig, findet Feuerbacher. Denn Studien würden zeigen, dass gerade unter ihnen die Zahl derjenigen wächst, die sich von den Nachrichten abwenden, weil sie sich mutlos und erschöpft zurückgelassen fühlen. "Damit müssen wir uns als Journalistinnen und Journalisten kritisch auseinandersetzen. Und einer der Räume dafür soll der Constructive Journalism Day sein."

#CJD22 - live im Radio, auf Facebook und im Netz

Unter dem Motto "Was Journalismus in Krisenzeiten leisten kann" wollen Gastgeber Adrian Feuerbacher und Alexandra Borchardt von der Hamburg Media School heute mit ihren Gästen über die besonderen Herausforderungen von Journalismus in Zeiten von Klimakrise, Corona und Krieg diskutieren. Haben Sie für die Gesprächsrunden Anregungen, Fragen oder Wünsche? Dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an folgende Adresse: info@ndrinfo.de.

Das Vormittagsprogramm wird ab 10 Uhr im Programm von NDR Info Spezial, auf Facebook Live von NDR Info und im Video-Livestream auf NDR.de übertragen.

Wir freuen uns auch auf Ihre Teilnahme: Falls Sie vor Ort im Rolf-Liebermann-Studio des NDR im Landesfunkhaus Hamburg dabei sein wollen, können Sie Tagestickets für 39,- Euro unter folgendem Link erwerben: https://en.xing-events.com/cjd22

"Constructive Journalism Day": Besserer Journalismus in Krisenzeiten Klima, Corona, Krieg: Wie hierzu konstruktiv berichtet werden kann, steht heute bei NDR Info im Fokus. Hier gibt es ab 10 Uhr einen Livestream zur Veranstaltung. Kartenverkauf: Tagestickets können für 39,- € unter folgendem Link erworben werden: https://en.xing-events.com/cjd22 Hinweis: Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und bitten Sie, sich vor Anreise zu testen. Bitte beachten Sie, dass je nach Coronalage weitere Auflagen hinzukommen können. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 29.11.2022 | 10:00 Uhr