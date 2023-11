Bund-Länder-Gipfel: Einigung über Flüchtlingskosten erzielt Stand: 07.11.2023 06:09 Uhr Monatelang wurde gestritten, in der Nacht haben Bund und Länder sich nun über eine Neuverteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Zudem sollen Leistungen für Asylbewerber eingeschränkt und Verfahren beschleunigt werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am frühen Dienstagmorgen nach knapp neunstündigen Beratungen mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder von einem "sehr historischen Moment". Es sei gelungen, dass alle Ebenen des Staates eng zusammenarbeiten, sagte Scholz. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versicherte, man habe es am Ende geschafft, "wirklich zu einem guten Gesamtergebnis zu kommen". Er wünsche sich, dass dies nun durch eine Einigung zwischen Bundesregierung und Union ergänzt werde. Der Beschluss von Bund und Ländern biete dafür "eine sehr gute Grundlage". Dass es auch eine Einigung in der umstrittenen Finanzierungsfrage gegeben habe, sei bis zum frühen Morgen ungewiss gewesen.

Pauschale von jährlich 7.500 Euro pro Asylbewerber

Von 2024 an zahlt der Bund für jeden Asylerstantragssteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro statt der bisherigen jährlichen Gesamtsumme von derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. Scholz sprach vom "Übergang zu einem atmenden System" und erläuterte: "Mit steigenden Zahlen gibt's mehr Geld, mit sinkenden Zahlen gibt's weniger." Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) erläuterte, dass es zusammen mit Entlastungen um ein Volumen von insgesamt rund 3,5 Milliarden Euro für die Kommunen gehe. Es sei gelungen, "hier Handlungsfähigkeit zu beweisen".

Weil: "Wesentlicher zusätzlicher Erstattungsbeitrag"

Weil rechnete vor, die Bundesregierung habe für das kommende Jahr 1,2 Milliarden Euro geben wollen, die Länder hätten eher 5 Milliarden Euro gewollt. "Dass es gelungen ist, unter diesen Bedingungen ziemlich genau auf der Mitte zueinander zu kommen, das ist zu früher Morgenstunde wirklich ein Ausrufezeichen wert." Für die Kommunen gebe es 2024 sogar "einen wesentlichen zusätzlichen Erstattungsbetrag", weil bei den 3,7 Milliarden Euro für dieses Jahr eine Sonderzahlung für Ukraine-Flüchtlinge enthalten sei, die man rausrechnen müsse.

Weitere Informationen Bezahlkarten für Geflüchtete: Was sollen sie bringen? Bezahlkarten statt Bargeld für Asylbewerber: Was erhofft sich die Politik davon - und wie sollen die Karten funktionieren? mehr

Asylverfahren soll beschleunigt werden, Bezahlkarte kommt

Um die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, zu verringern, will die Bundesregierung prüfen, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind. Asylverfahren sollen schneller abgewickelt werden als bisher, dafür setzen sich Bund und Länder neue Zielmarken. Insbesondere bei Menschen aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von weniger als fünf Prozent soll das Asylverfahren in drei Monaten abgeschlossen sein. An den Kontrollen, die Deutschland derzeit an den Grenzen zur Schweiz, Tschechien, Polen und Österreich durchführt, will man festhalten. Asylbewerber in Deutschland sollen mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf eine Bezahlkarte bekommen.

36 statt 18 Monaten Grundleistungen für Asylbewerber

Wenn sich Verfahren hinziehen, sollen künftig nicht nur 18, sondern 36 Monate lang nur Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Aktuell haben Asylbewerber eineinhalb Jahre lang Anspruch auf ein Dach über dem Kopf sowie Nahrung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern. Statt solcher Sachleistungen sind teils auch Wertgutscheine oder Geldleistungen vorgesehen. Nach 18 Monaten steigen die Sätze ungefähr auf Höhe der regulären Sozialhilfe. Dieser Schritt soll künftig später erfolgen, was im Effekt eine Kürzung der staatlichen Leistungen bedeutet.

Weil: "Nicht erquickliches Treffen"

Vor Beginn des Treffens im Kanzleramt hatte es bei den Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Streit beim Migrationsthema gegeben. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte das Vorgehen der unionsgeführten Bundesländer deutlich. Es habe bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz einen einvernehmlichen Beschluss zu Migration, Flucht und Asyl gegeben, sagte Weil in Berlin. Man sei von umfassenden Änderungsvorschlägen der unionsregierten Bundesländer sowie Baden-Württemberg überrascht worden, etwa beim Thema Asylverfahren in Drittstaaten. Diese Vorschläge hätten teilweise die Ergebnisse der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz infrage gestellt und darüber hinaus auch weitere Themen aufgemacht, sagte der SPD-Politiker. Es habe lange gebraucht, das in eine gewisse Ordnung zu bringen: "Insofern war das nicht so wirklich erquicklich."

Bau- und Verkehrsplanung soll schneller gehen

Bevor es bei dem Spitzentreffen im Berliner Kanzleramt zu dem kontroversen Thema kam, haben Bund und Länder ein umfassendes Paket zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung beschlossen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) trat damit in einer Sitzungspause vor die Presse. Die Einigung sehe "grundlegende Änderungen" vor, um Vorhaben etwa in den Bereichen Bau und Verkehr zu beschleunigen, sagte Scholz. Die geplante Entbürokratisierung sei "in diesen Dimensionen" eine Premiere.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, das Paket sei ein großer Gewinn für Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Mit Blick auf ihr Bundesland betonte Schwesig, es sei wichtig, den Bau von Mobilfunkmasten im ländlichen Raum und Geothermie-Projekte zu beschleunigen.

Zukunft des Deutschlandtickets weiter offen

Wie es mit dem Deutschlandticket weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Bund-Länder-Runde vereinbarte, dass nicht ausgegebene Zuschüsse aus dem Jahr 2023 im kommenden Jahr verwendet werden können. 2024 würden sich Bund und Länder rechtzeitig über die weitere Finanzierung verständigen, hieß es. In den Blick rückt auch der Preis von bisher 49 Euro im Monat, der ausdrücklich als "Einführungspreis" gilt. Die Verkehrsminister sollen jetzt ein Konzept für die Umsetzung des Tickets 2024 erarbeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 07.11.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration