Ampel und Union einigen sich auf Kompromiss bei Bürgergeld Stand: 22.11.2022 14:43 Uhr In der Debatte über das zum 1. Januar geplante und vom Bundestag beschlossen Bürgergeld gibt es eine Einigung zwischen Bundesregierung und Unionsparteien. Diese hatten dem Gesetz im Bundesrat zunächst nicht zugestimmt.

CDU-Chef Friedrich Merz sagte am Dienstag in Berlin, zu seiner Überraschung sei die Ampel-Koalition sehr weitgehend bereit gewesen, Kompromisse zu machen. "Damit ist das Gesetz, so wie es jetzt in dieser Form vorliegt, aus unserer Sicht zustimmungsfähig." Dies werde er, wenn der Vermittlungsausschuss dem Gesetz so zustimmen werde, auch der Unionsfraktion vorschlagen.

Mehrere Änderungen am Gesetz vereinbart

Unter anderem fällt dem Kompromiss zufolge die Vertrauenszeit weg, und Empfänger müssen vom ersten Tag an mit Sanktionen rechnen, wenn sie sich nicht an die Vorgaben halten - ohne Ausnahmen. Das teilten die beteiligten Bundestags-Fraktionen mit. Die von der Ampel vorgesehene Vertrauenszeit von sechs Monaten, in der es etwa bei Pflichtverletzungen keine Leistungsminderungen geben sollte, soll komplett entfallen. Die Karenzzeit mit milderen Regelungen, ursprünglich für 24 Monate angesetzt, soll nur noch 12 Monate betragen. Beim damit zusammenhängenden Schonvermögen setzte die Unionsseite den Angaben zufolge eine Kürzung von 60.000 Euro auf 40.000 Euro durch. Die großzügigeren Zuverdienstgrenzen während des Bürgergeldbezugs - etwa für betroffene Jugendliche, die nebenbei jobben - sollen bestehen bleiben. Darauf hatte vor allem die FDP gepocht.

Abstimmung über Kompromiss am Freitag?

Nach Angaben der Beteiligten leitet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun den Kompromissvorschlag an den Vermittlungsausschuss weiter. Dieser kommt am Mittwochabend zusammen. Bei einer Einigung können Bundestag und Bundesrat am Freitag über den Kompromiss abstimmen. Das Gesetz zum Bürgergeld könnte dann noch wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten.

Scholz: "Dann ist ja alles okay" - Kritik der Linken

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD lobte den Kompromiss mit der Union: "Wir wollen jetzt eine ganz große Sozialreform beschließen, die dann jahrzehntelang in Deutschland die Art und Weise der Förderung von Arbeitssuchenden beschreibt." Er betonte: "Sanktionen waren von vornherein vorgesehen, nicht für alle Fälle." Das sei jetzt "in einer Art und Weise formuliert worden, wo, ich glaube jedenfalls, die Regierungsparteien alle drei für sich sagen können: Sie sind damit sehr zufrieden". Er hoffe, auch die Opposition werde das sagen. "Und dann ist ja alles okay", so Scholz.

Die Linke kritisierte den Kompromiss zum Bürgergeld. Außer einer Erhöhung des Regelsatzes um 53 Euro sei fast nichts von der Reform übrig, sagte Parteichefin Janine Wissler. Sie machte dafür die Union und die FDP verantwortlich.

