Aminata Touré: Deutschland fehlt Gesamtstrategie zur Migration Stand: 27.04.2023 10:30 Uhr Länder und Kommunen in Deutschland schlagen seit Wochen Alarm wegen der aktuellen Flüchtlingssituation. Aminata Touré kritisierte am Rande der zweitägigen Integrationsministerkonferenz in Wiesbaden den Bund.

Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Gesamtstrategie für die Integration von Migranten zu entwickeln. Touré sagte bei NDR Info, dies stehe schließlich im Koalitionsvertrag der Ampel. "Und jetzt positioniert sich der Bund nicht, sondern sagt: 'Die Länder haben eigentlich genug Geld'. So kann man heutzutage keine ernsthafte Migrationspolitik machen!"

Touré: Erwarte Finanzzusage von Scholz

Nach dem Treffen der Integrationsminister und -ministerinnen findet am 10. Mai ein Migrations-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) statt. Touré hat klare Ziele für das kommende Treffen: "Ich erwarte an erster Stelle eine tatsächliche Finanzzusage. Das hat man im letzten Jahr nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine genauso beschlossen. Es ist jetzt so, dass viele Asylsuchende nach Deutschland - und nach Schleswig-Holstein - kommen. Alle Bundesländer stehen vor der gleichen Herausforderung."

Was fehle, sei eine Gesamtstrategie - das betreffe beispielsweise die Unterbringung der Menschen, Pläne für mehr Integrationskurse sowie die Finanzierung. Ihrer Meinung nach fehlt es vor allem an Geld aus Berlin. Zwar unternehme Schleswig-Holstein alles in der Macht stehende, um die fehlenden Mittel des Bundes auszugleichen, das reiche aber nicht aus.

"Wir können nicht immer nur akut reagieren"

Touré sagte NDR Info: "Das Hauptproblem innerhalb der Bundesregierung kann man an dieser Stelle auch klar benennen: Es ist Bundesfinanzminister Christian Lindner." Ihm müsse ein deutliches Stoppschild gezeigt werden, anders seien die Probleme nicht zu lösen. Sie sei außerdem enttäuscht von Bundesinnenministerin Nangy Faeser, dass diese sich so zurückhalte.

"Mit Blick darauf, dass immer mehr Menschen nach Deutschland kommen werden, können wir nicht immer nur akut reagieren, sondern brauchen eine Gesamtstruktur", so Schleswig-Holsteins Integrationsministerin.

