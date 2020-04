(37) Nochmal Thema Kinder: Zwei neue Studien

NDR Info - Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten - 30.04.2020 13:13 Uhr Autor/in: Korinna Hennig

Infizierte Kinder geben womöglich so viel Viren ab wie Erwachsene, sagt der Virologe Christian Drosten. Aber ihr Infektionsrisiko pro Kontakt ist offenbar geringer. Und: Was Schulschließungen in Zahlen bringen.