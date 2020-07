Stand: 28.07.2020 13:15 Uhr - NDR 90,3

Zwölf weitere Coronavirus-Fälle in Hamburg gemeldet

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg ist seit Montag um zwölf gestiegen - dabei handelt es sich um elf Neuinfektionen und einen nachgemeldeten Fall. Unter den Fällen in den vergangenen Tagen seien auch einzelne Fälle aus drei Pflegeheimen gewesen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag während der Landespressekonferenz in Hamburg. Es seien in diesem Bereich aber keine großen Ausbrüche zu verzeichnen.

Hunderte Reiserückkehrer

Zudem hätten sich in den vergangenen Tagen viele Hundert Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie den USA, den Balkanländern, Nordafrika und der Türkei bei den Gesundheitsämtern gemeldet. Sie würden nun ordnungsgemäß ihre Quarantäne antreten. Trotz der leicht gestiegenen Infektionszahlen in den vergangenen Tagen sei das Infektionsrisiko in Hamburg noch beherrschbar, sagte Leonhard weiter.

Schätzung: 5.000 Genesene

Seit Beginn der Pandemie wurden 5.337 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Rund 5.000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts inzwischen aber als genesen angesehen werden.

Trotz Anstieg noch weit unter Grenzwert

Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 5,2 pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert ist zuletzt deutlich angestiegen. Dennoch liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg auch weiterhin weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

21 Infizierte in Hamburger Krankenhäusern

Laut Institut für Rechtsmedizin wurde bisher bei 230 verstorbenen Hamburgerinnen und Hamburgern eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt. Nach Angaben des Senats werden derzeit 21 Infizierte aus Hamburg und dem Umland stationär in den Krankenhäusern der Hansestadt behandelt. Sechs Infizierte liegen auf Intensivstationen, vier davon kommen aus Hamburg.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Hier bekommen Sie Hilfe Sie wohnen in Hamburg und haben eine Frage zum Coronavirus? Wir haben Ihnen eine Liste mit relevanten Informationen, Telefonnummern und Hilfemöglichkeiten zusammengestellt. mehr NDR Info Corona-Ticker: Nordländer verschärfen Regeln für Reiserückkehrer NDR Info In Schleswig-Holstein sollen sich alle Rückkehrer aus dem Ausland beim Gesundheitsamt melden. Mecklenburg-Vorpommern verschärft Quarantäneregelung für Reisende. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.07.2020 | 14:00 Uhr