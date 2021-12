Weihnachtsshopping und Weihnachtsmärkte: Erste Hamburger Bilanz Stand: 23.12.2021 06:00 Uhr Im Schnitt 30 Prozent weniger Umsatz als vor der Pandemie: Der Hamburger Einzelhandel schließt das Weihnachtsgeschäft das zweite Jahr in Folge mit Einbußen wegen Corona ab. Auch für die Weihnachtsmärkte war es ein schwieriges Jahr.

Einzelhandel und Weihnachtsmärkte haben in der Innenstadt vor allem damit zu kämpfen, dass weniger Menschen kommen. Mittags kaum Geschäft, weil viele im Homeoffice arbeiten und abends und am Wochenende fehlen die Touristen und Touristinnen.

Wer da ist, bringe aber dennoch Shopping-Laune mit und gebe Geld aus, bilanzierte Brigitte Engler vom Citymanagement. Trotzdem boome der Online-Handel und vor allem Bekleidungsgeschäfte resignierten. Für zusätzliche Kosten sorgen die vorgeschriebenen 2G-Kontrollen. Der Handelsverband Nord kritisierte, dass diese bei den Betreibern und Betreibrinnen hängen blieben.

AUDIO: Einzelhandel: Im Schnitt 30 Prozent weniger Umsatz als vor der Pandemie (1 Min) Einzelhandel: Im Schnitt 30 Prozent weniger Umsatz als vor der Pandemie (1 Min)

Teure Sicherheit

Mehr als 100.000 Euro extra für die Security fallen bei Robert Kirchhecker an. Er betreibt zwei Weihnachtsmärkte in der City - auf der Spitalerstraße und am Gerhart-Hauptmann-Platz. Als Organisator schließt er die Saison mit einem sechsstelligen Minus ab. Die Schaustellerinnen und Schausteller sind trotz teils starker Umsatzeinbußen aber auch froh, dass sie überhaupt aufbauen durften - und Hamburg anders als andere Bundesländer die Weihnachtsmärkte nicht kurzfristig abgesagt hat.

Viele Weihnachtsmärkte schließen

Für viele Hamburger Weihnachtsmärkte ist der Tag vor Heiligabend bereits der letzte. Unter anderem ist auf dem Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt und dem Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz Schluss mit Glühwein & Co. Ebenso auf den Märkten auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz, in der Spitalerstraße, auf dem Gänsemarkt und vor St. Petri.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.12.2021 | 06:00 Uhr