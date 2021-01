UKE wird neue Corona-Antikörper-Medikamente einsetzen Stand: 25.01.2021 07:21 Uhr Die Bundesregierung hat 200.000 Dosen eines neuen Antikörper-Medikaments gegen Corona gekauft. In Hamburg soll es am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verabreicht werden.

Damit sollen erkrankte Erwachsene behandelt werden, die ein Risiko für schwere Verläufe haben. Es handelt sich dabei um Antikörper-Präparate der Hersteller Eli Lilly und Regeneron. "Es ist angekündigt, dass die Medikamente in den nächsten Wochen im UKE ankommen werden. Wie viele Dosen und wann genau ist bislang noch unklar", sagte die Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Marylyn Addo, dem NDR.

Nicht für Intensiv-Patienten geeignet

Es sollen stationäre und teil-stationäre Patienten und Patientinnen damit behandelt werden, die milde oder moderate Symptome haben und Risikofaktoren für einen schweren Verlauf zeigen. Für Intensivpatienten, die bereits beatmet werden, sei das Medikament nicht geeignet. Das UKE werde die Verabreichung wissenschaftlich begleiten. Die Medikamente sind noch nicht in Europa zugelassen.

Addo warnt vor zu hohen Erwartungen

"Es ist wichtig, dass wir weitere Bausteine in der Bekämpfung von Covid 19 haben. Und diese Substanzen werden für bestimmte Patienten geeignet sein. Aber das müssen wir noch genauer erarbeiten", sagte die Forscherin. Sie warnte jedoch vor zu hohen Erwartungen: "Die Daten sind vielversprechend, aber momentan geht keiner in der Expertengemeinschaft davon aus, dass das nun das Medikament ist, dass den Schalter in der Pandemie umlegt und dass das nun das heilsbringende Medikament ist."

Präparat soll Andocken der Viren verhindern

Bei der Therapie mit den Antikörper-Medikamenten erhalten Patientinnen und Patienten künstlich erzeugte Antikörper, die sich an die Spike-Proteine des Corona-Virus anheftet. Dadurch kann verhindert werden, dass das Virus an die menschliche Zelle andockt. Wird das unterbunden, kann sich das Virus nicht im Körper vermehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2021 | 07:00 Uhr