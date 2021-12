UKE: Nur noch "Dienst nach Vorschrift" auf Intensivstationen Stand: 15.12.2021 06:08 Uhr Mitten in der Corona-Krise spitzt sich ein Konflikt im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) dramatisch zu: Pflegekräfte von den Intensivstationen sind nicht mehr bereit einzuspringen, wenn Kolleginnen oder Kollegen krank werden.

"Wir können nicht länger warten, wir brauchen jetzt eine Entlastung auf den Intensivstationen", schreiben die Pflegekräfte in einem Brief an die UKE-Leitung. Sie fordern, dass ein Personalschlüssel von eins zu zwei gilt - also von einer Pflegekraft auf maximal zwei Intensivpatienten. Dafür brauche es endlich verbindliche Regelungen.

Pflegekräfte: "Müssen uns schützen"

Und wenn der UKE-Vorstand nicht handele, müssten sie sich eben selbst schützen. Von diesen Freitag bis Ende des Jahres wollen die Pflegekräfte quasi "Dienst nach Vorschrift" machen und an ihren freien Tagen nicht mehr einspringen, wenn es Engpässe gibt.

Hamburg: Intensivpflegekräfte des UKE fordern Entlastung

UKE: Belastung wurde bereits reduziert

Das UKE reagiert auf diese Ankündigung eher ausweichend: Seit dem Sommer habe die Belastung der Pflegekräfte bereits reduziert werden können, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Außerdem würde der Personalschlüssel im Monatsdurchschnitt eingehalten. Ähnlich hatte das UKE bereits reagiert, als zuvor ein Brandbrief von Beschäftigten der Intensivstationen bekannt wurde.

