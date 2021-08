Tschentscher will mehr Rechte für Geimpfte Stand: 05.08.2021 13:39 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) legt sich in der Debatte über die Rechte von Geimpften und Ungeimpften fest. Und betont noch einmal: Es wird Unterschiede geben.

Für Tschentscher ist die Sache klar: Einen Lockdown für alle kann es in Hamburg nicht geben, wenn die meisten Menschen durch ihre Impfung gar nicht mehr wirklich betroffen sind, so Hamburgs Erster Bürgermeister: "Und deshalb wird es dazu kommen, dass Geimpfte Beschränkungen nicht einhalten müssen, die dann für die anderen gegebenenfalls gelten, und insofern ist das der Gang der Dinge, der sich daraus ergibt, dass der Impfschutz sehr sehr gut ist und dass wir der Pandemie jetzt die Stirn bieten können, wenn wir eine sehr hohe Impfquote erreichen." Darum wirbt Tschentscher weiter für die Impfung. Am Donnerstag war es deswegen unter anderem in Harburg unterwegs.

Inzidenz in Hamburg steigt auf 43,5

Tschentscher stellt sich damit auch gegen Parteifreundinnen und -freund und Amtskolleginnen und -kollegen in anderen Bundesländern - Bremen, Meckenburg-Vorpommern und Brandenburg wollen weiterhin gleiche Rechte für Geimpfte und Ungeimpfte. Allerdings zeigen die Infektionen in Hamburg erneut, dass sich ganz überwiegend Ungeimpfte mit dem Virus anstecken. Hamburg hat eine Inzidenz von 43,5 und nähert sich damit der 50er-Marke. Deshalb dürfte der Senat wohl bald über schärfere Corona-Regeln nachdenken.

