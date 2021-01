Tschentscher hinterfragt Schul- und Kita-Schließungen Stand: 03.01.2021 14:11 Uhr Am Dienstag wollen die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Verlängerung des Lockdowns beraten. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht bei den Themen Schule und Kita Redebedarf.

Es ist nicht mehr die Frage, ob der Corona-Lockdown verlängert wird. Die Frage ist vielmehr für wie lange. Zwei oder drei weitere Wochen im Lockdown? In diesem Punkt sind sich die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder offenbar noch nicht einig. Am Sonnabend sprachen darüber - wie üblich vor solchen Treffen im Kanzleramt - zunächst die Chefs der Staatskanzleien miteinander. Der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder (CSU) forderte laut Medienberichten die strikten Beschränkungen für weitere drei Wochen. Der aktuelle Lockdown gilt bis zum 10. Januar.

Tschentscher hat Schulen und Kitas im Blick

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht in einem Interview mit der Zeitung "Welt am Sonntag" auch noch keine Grundlage für Lockerungen. Er will mit seinen Kollegen und Kolleginnen besonders über die Situation an den Schulen diskutieren. Der Bund, so Tschentscher, soll erklären, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage er eine weitere pauschale Schließung von Kitas und Schulen befürwortet. Außerdem will Tschentscher in Erfahrung bringen, wie der Bund sich vorstellt, dass mit der Schließung "die wesentlichen Funktionen der Grundversorgung und medizinischen Behandlungskapazitäten aufrechterhalten werden sollen".

