Tausende demonstrieren in Hamburg gegen Corona-Politik Stand: 08.01.2022 15:09 Uhr Sie halten die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus für überzogen: Deshalb sind seit Sonnabendnachmittag in Hamburg Tausende Menschen auf der Straße.

Die Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Politik versammelten sich vor der Hamburger Kunsthalle. Viele Teilnehmende werten die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus als völlig übertrieben. Außerdem wenden sich die Demonstrantinnen und Demonstranten gegen eine Impfpflicht und sehen durch diese ihre Freiheitsrechte bedroht. Die Kundgebung läuft unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern" ab.

Eine der größten Demos in Hamburg seit Wochen

Laut Polizei hat der Veranstalter etwa 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet - und das trotz eines seit Tagen steigenden Inzidenzwertes. Er lag am Sonnabend bei fast 630 in Hamburg. Schon vor Weihnachten waren Tausende Kritikerinnen und Kritiker durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Eine Polizeisprecherin sagte NDR 90,3, dass sich die Teilnehmerzahl in den letzten Wochen immer mehr gesteigert habe.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Vom Glockengießerwall ziehen die Demonstrierenden über die Lombardsbrücke zur Esplanade. Von dort soll es über den Stephansplatz zum Jungfernstieg weitergehen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und kontrolliert nach eigenen Angaben, ob sich die Teilnehmenden an Maskenpflicht und Abstandsgebot halten. Sie kündigte an einzugreifen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Wegen der Demonstration ist in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt den Umstieg auf U- und S-Bahnen.

Verfassungsschutz beobachtet Kundgebung

Ein Sprecher des Hamburgischen Verfassungsschutzes sagte zu NDR 90,3, die Behörde habe einzelne Teilnehmende im Blick, die der rechtsextremen Szene zugeordnet würden. Sie seien bei den Kundgebungen in Hamburg aber nicht steuernd oder prägend. Gleichwohl registriert der Verfassungsschutz eine zunehmend radikale Stimmung auf den Demonstrationen.

