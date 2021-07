Stand: 13.07.2020 07:37 Uhr Start der "Lernferien" in Hamburg

Für viele Schülerinnen und Schüler in Hamburg sind die Sommerferien jetzt schon zu Ende. An den meisten Schulen in der Stadt starten heute die sogenannten "Lernferien". Sie sollen vor allem Kindern helfen, die durch den Corona-bedingten Unterrichtsausfall den Anschluss verloren haben.

Corona verschlechtert Bildungsgerechtigkeit

Das wochenlange Homeschooling hat die Bildungsgerechtigkeit deutlich verschlechtert, da sind sich Sozialforscher einig. Vor allem Kinder aus ärmeren oder bildungsfernen Familien fehlte oft das technische Equipment und die nötige Hilfe beim Lernen.

Damit sie nicht gleich zum Start des neuen Schuljahres hinterherhinken, hat die Hamburger Schulbehörde die sogenannten "Lernferien" verordnet. Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen müssen entsprechende Kurse in den Kernfächern Mathe, Deutsch und Englisch anbieten. Sie laufen in der Regel über zwei Wochen mit jeweils drei Unterrichtsstunden pro Tag. Organisiert wurde das mit Hilfe der Volkshochschule.

"Lernferien" auch im Herbst

Die anderen Schulen haben bei der Organisation der "Lernferien" mehr Freiheiten. Sie können sie zum Beispiel auch erst in den Herbstferien anbieten. In 144 Schulen und Bildungszentren gehen die Aufhol-Kurse aber bereits heute los - mit bisher knapp 3.200 angemeldeten Schülerinnen und Schülern. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.07.2020 | 08:00 Uhr